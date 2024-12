Il Trofeo Fagioli confermato Supersalita il 23-24 agosto a Gubbio

Il Trofeo Fagioli confermato Super s alita il 23-24 agosto 2025 a Gubbio

Il Trofeo Fagioli – Si disputa nel weekend del 24 agosto 2025 la 60esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, ricorrenza prestigiosa per la classica cronoscalata di Gubbio, che anche il prossimo anno riporta in Umbria il Campionato Italiano Supersalita. Inaugurata la scorsa stagione, la massima ed esclusiva serie tricolore promossa da ACI Sport anche in diretta televisiva conferma 7 appuntamenti da maggio a settembre, con la tappa organizzata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) inserita come sesto e penultimo round. Sarà ancora una volta cruciale per l’assegnazione dei titoli italiani il Trofeo Fagioli, che, oltre ai preziosi valori e temi sportivi nazionali e internazionali, punta all’ennesima edizione dagli standard eccezionali sotto ogni aspetto dell’evento, uno dei pochi nel circus “salitaro” che può e sa vivere un perfetto ed equilibrato intreccio con e all’interno della città che lo ospita, perla medievale e sempre coinvolta “in prima fila” con i propri luoghi (sia naturalistici sia storico-culturali), le appassionate professionalità, la calorosa accoglienza e le istituzioni.

Il Comitato è già al lavoro per mettersi ancora una volta al “traino” del Tricolore, con l’obiettivo di rendere il 60° Trofeo Luigi Fagioli l’edizione migliore di sempre, ricca di eventi e occasioni che possano coinvolgere nella celebrazione dell’anniversario anche tutti gli addetti ai lavori, gli ospiti speciali e il pubblico che si darà appuntamento a Gubbio il prossimo agosto. In cantiere c’è una settimana di sport, motori, natura, turismo e cultura che porterà ulteriori iniziative e migliorie logistico-organizzative poggiandosi sulle solide basi di una lunga storia, che passa dal riconoscimento di “Montecarlo delle Salite” e dalla svolta decisiva del FIA Hill Climb Masters, le “Olimpiadi delle Salite”, il massimo evento internazionale che Gubbio e il CECA hanno ospitato nell’ottobre 2018 stupendo tutte le nazioni presenti (ben 23) per qualità della manifestazione, livelli di sicurezza garantiti, spettacolo, coinvolgimento e scenari.

Uno di questi è naturalmente la Gola del Bottaccione, sito naturalistico e scientifico di rilevanza mondiale lungo il quale ai piedi del monte Ingino si snodano i 4150 metri del tracciato di gara, che dal borgo di Santa Lucia, alle porte di Gubbio, si arrampica fino al valico di Madonna della Cima. Oltre che come sesto round del Campionato Italiano Supersalita 2024, l’edizione consecutiva numero 60 del Trofeo Fagioli sarà valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), sia per il girone Nord sia per quello Sud.