Sempre domenica al Teatro Ronconi di Gubbio

Sempre domenica – Il Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio ospiterà venerdì 13 dicembre, alle ore 21, Sempre domenica, un’opera di Controcanto Collettivo diretta da Clara Sancricca. Questo spettacolo, inserito nella stagione teatrale 2024/2025 organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con l’amministrazione comunale, è un’analisi intima e corale sul lavoro e sul suo ruolo nelle vite quotidiane.

Sul palco, sei attori – Alessandro Balestrieri, Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella ed Emanuele Pilonero – daranno vita a una narrazione che intreccia storie di ordinaria fatica. Seduti su sei sedie, gli interpreti tessono un racconto corale fatto di frammenti di vita, momenti di ribellione e di resa, evidenziando come il lavoro influenzi il tempo, l’energia e i sogni delle persone.

La trama dello spettacolo mette a nudo l’immobilità di una condizione sociale che appare ineluttabile, interrogandosi sulle radici di un sistema che da secoli viene percepito non solo come inevitabile ma anche come unico possibile. Attraverso una rappresentazione minimalista, Sempre domenica esplora le contraddizioni e i conflitti che il lavoro genera, non solo come necessità economica ma anche come forza regolatrice della vita moderna.

La regista Clara Sancricca descrive l’opera come “un canto d’amore per gli esseri umani”, che nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dal lavoro, continuano a vivere, a sognare e a cercare significato. La narrazione si sviluppa in un crescendo emotivo, dove la quotidianità dei personaggi diventa specchio delle esistenze di molti.

L’opera affronta temi universali come la precarietà, il tempo rubato, e la tensione tra sogni individuali e necessità collettive. Citando le parole di Friedrich Nietzsche, lo spettacolo riflette su come il lavoro condizioni la mente e il corpo, sottraendo energia non solo fisica ma anche emotiva, limitando la libertà di pensiero e di azione.

Biglietti e informazioni

I biglietti per Sempre domenica sono disponibili presso il Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria, contattabile al numero 075 57542222 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20. È inoltre possibile prenotare i biglietti online tramite il sito ufficiale www.teatrostabile.umbria.it.

Questo appuntamento rappresenta una tappa significativa della stagione teatrale del Teatro Comunale Luca Ronconi, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere sull’essenza del lavoro e sul suo impatto nella vita di ognuno. Non solo uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza che invita a interrogarsi sul significato profondo delle nostre scelte quotidiane.