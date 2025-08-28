Nocera Umbra accoglie il tricolore del rulletto italiano

Quaranta squadre in gara per il campionato nazionale FIGeST
Il Campionato Italiano di rulletto a squadre fa tappa a Nocera Umbra, riportando nel cuore dell’Umbria una delle competizioni più sentite della stagione agonistica promossa dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST). La 17esima edizione della rassegna tricolore si terrà nella frazione di Isola, dove le piste allestite dall’Asd Nocera-Rigali, guidata dal presidente Sandro Passeri, ospiteranno le gare sabato 30 e domenica 31 agosto.
L’evento, patrocinato dal Comune di Nocera Umbra, vedrà la partecipazione di circa 40 formazioni, distribuite tra le categorie A e B, in arrivo da diverse regioni italiane. La cittadina medievale, rinomata per le sue acque minerali, diventa così palcoscenico di un appuntamento che richiama tradizione, agonismo e spirito comunitario.
Il programma si aprirà nel pomeriggio di sabato con due manches da otto lanci ciascuna, decisive per definire le squadre finaliste che torneranno in campo la domenica mattina per contendersi il titolo nazionale. Grande attesa per le formazioni di Ostra (Ancona) nella categoria A e di Poppi (Arezzo) nella categoria B, entrambe chiamate a difendere la vittoria conquistata nell’edizione 2024 disputata a Porto San Giorgio.
Il rulletto, gioco tradizionale dalle radici antiche, si conferma così disciplina capace di unire passione sportiva e cultura popolare. Nocera Umbra, già più volte teatro di eventi legati alla FIGeST, rinnova il proprio ruolo di centro propulsore per gli sport tradizionali, offrendo agli atleti e al pubblico un contesto suggestivo immerso nel verde appenninico.
Con il ritorno del campionato italiano, la città si prepara a vivere un fine settimana di intensa competizione e forte coinvolgimento, riaffermando la propria centralità nello scenario nazionale di queste pratiche sportive radicate nella memoria collettiva.
