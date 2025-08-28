Nocera Umbra accoglie il tricolore del rulletto italiano

Meloni “Attacchi su Kiev dimostrano chi non crede nella pace” ROMA (ITALPRESS) – “Gli intensi attacchi di questa notte su Kiev dimostrano chi sta dalla parte della pace e chi non ha intenzione di credere nel percorso negoziale. I nostri pensieri vanno al popolo ucraino, ai civili, ai familiari di vittime inermi, tra cui anche bambini, degli insensati attacchi russi”. Lo scrive su X il […]

In Champions Chelsea per Napoli e Atalanta, Inter-Liverpool e Real-Juve Effettuato il sorteggio della fase campionato, per i partenopei anche il City

Webuild, prende forma la diga di Rogun in Tajikistan ROGUN (TAJIKISTAN) (ITALPRESS) – La diga di Rogun, realizzata da Webuild in Tajikistan e destinata a diventare la diga più alta al mondo, è prossima a raggiungere una nuova milestone: la quota di 1.110 metri sul livello del mare. Questo avanzamento tecnico permetterà di innalzare ulteriormente il livello dell’invaso, aumentando in modo significativo la capacità […]

Palazzo Chigi “Italia non parteciperà a forza multinazionale in Ucraina” ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione convocata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per un punto di situazione sul possibile percorso negoziale per la pace in Ucraina a seguito dei recenti colloqui alla Casa Bianca, a cui hanno partecipato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il […]

Tajani “Ok alla riforma del ministero degli Esteri, sarà a costo zero” ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la riforma del ministero degli Esteri, al termine di un iter lungo: la Farnesina prima di questo governo aveva la competenza del commercio internazionale, di fronte a questo cambiamento e a quanto sta accadendo nel mondo serviva una riorganizzazione del ministero in modo da non […]

Stellantis. Pinzoni guida relazioni istituzionali, D’Amico comunicazione ROMA (ITALPRESS) – Stellantis ha riorganizzato le sue attività italiane di Corporate Affairs e Communications suddividendo la struttura in due dipartimenti specifici, a riporto delle rispettive organizzazioni europee. In particolare, a partire dal primo luglio è entrato nel Gruppo Paolo Pinzoni nel ruolo di Direttore delle Relazioni Istituzionali di Stellantis in Italia. In questa posizione […]

Calenda “A settembre torno a Kiev, invito altri leader” ROMA (ITALPRESS) – “Questo è ciò che i criminali russi e i loro fiancheggiatori in Italia e in Occidente vogliono fare dell’Europa: distruggerla per riprendersi la loro sfera d’influenza. Riflettiamoci ogni volta che sentiamo usare il termine “pace” riferito ai russi da Travaglio, Cacciari, Conte, Salvini, Vannacci, Orsini e compagnia cantante. A settembre tornerò in […]

Sorpreso con 80kg di cocaina, arrestato a Scampia un 25enne napoletano NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, hanno arrestato un 25enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, mentre transitavano a Melito di Napoli, hanno notato un’auto con a bordo un uomo […]

Allegri “C’è voglia di riscatto. Mercato? Ci pensa la società” "Sono contento di chi ho a disposizione, lavoriamo per crescere"