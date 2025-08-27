Un laboratorio dolce e inclusivo per i bambini a Piazza Bernini

La Bottega Azzurra e il DOC sensibilizzano i più piccoli

Zucchero, farina e creatività si sono intrecciati ieri in Piazza Bernini, dando vita a un laboratorio di pasticceria rivolto ai più piccoli, organizzato da La Bottega Azzurra in collaborazione con il DOC. L’iniziativa ha unito il piacere della cucina con la promozione di valori sociali, trasformando un momento di gioco in un’esperienza educativa e inclusiva.

I bambini, tutti di età superiore ai sei anni, hanno potuto partecipare attivamente alla preparazione di dolci, guidati da uno staff attento e dai giovani della Bottega Azzurra. Quest’ultima, realtà consolidata nel territorio, si distingue non solo per la qualità dei propri prodotti, ma anche per il suo impegno nell’integrazione lavorativa di giovani adulti con disabilità, offrendo formazione pratica e strumenti per sviluppare autonomia e competenze.

La giornata ha preso avvio alle 10.30 con il primo gruppo di piccoli aspiranti pasticceri che hanno sperimentato impasti, profumi e decorazioni, trasformando il laboratorio in un vero spazio di espressione e scoperta. Ogni gesto semplice – impastare, modellare, decorare – è diventato occasione di collaborazione e socialità, con momenti di confronto tra pari e con i ragazzi della Bottega, esperti nel trasmettere il valore dell’inclusione.

Il secondo turno, partito alle 15.30, ha visto altri bambini cimentarsi nelle stesse attività, concludendo l’esperienza con l’assaggio delle proprie creazioni. Tutti hanno portato a casa i biscotti preparati, insieme al ricordo di una giornata ricca di creatività e condivisione, in cui imparare a lavorare insieme ha significato costruire un piccolo ma importante gesto di comunità.

Il laboratorio ha così incarnato pienamente la missione del DOC e della Bottega Azzurra: sensibilizzare le nuove generazioni su temi sociali attraverso attività concrete e coinvolgenti. Farina e zucchero hanno incontrato valori come rispetto, inclusione e solidarietà, confermando come esperienze pratiche possano diventare strumenti di educazione e cambiamento.

Il successo dell’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso del DOC Fest, che continua a promuovere partecipazione, creatività e consapevolezza sociale, dimostrando che anche i più piccoli possono contribuire a un futuro più inclusivo e solidale.