Screening Dermatologico Gratuito a Gubbio il 22 Febbraio

GUBBIO (17 FEBBRAIO 2025) – Sabato 22 febbraio, la comunità di Gubbio avrà l’opportunità di partecipare a un’iniziativa di salute pubblica. L’AMBULANZA SANITARIA del Rotary Distretto 2090 sarà presente in città per offrire uno screening dermatologico gratuito. Questa iniziativa è stata organizzata dal Rotary Club Gubbio in occasione del 120° anniversario della fondazione del Rotary International. Il presidente del club, David Passeri, ha sottolineato l’importanza di tale evento, che si inserisce all’interno di un più ampio programma di prevenzione sanitaria.

L’evento si svolgerà in piazza 40 Martiri, precisamente dietro l’edicola, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Durante tutta la giornata, i cittadini potranno usufruire di una valutazione gratuita dei nei, eseguita dal Dr. Marco Rosati, un professionista che ha accettato di collaborare con il Rotary per offrire questo servizio alla comunità. Il screening dermatologico rappresenta una possibilità importante per la popolazione locale di effettuare controlli sulla propria salute cutanea, un aspetto spesso trascurato.

Per accedere al servizio, sarà necessario prenotarsi in anticipo, poiché il numero di visite è limitato. Saranno accettate le prime 40 richieste da parte dei cittadini, che potranno contattare il club telefonicamente al numero 329 4441823 oppure inviare una mail all’indirizzo segreteriarotarygubbio2324@gmail.com. L’organizzazione sottolinea che la prevenzione è un tema fondamentale, e iniziative come questa possono contribuire a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli regolari.

Il Rotary Club ha una lunga storia di impegno verso la comunità, e eventi come questo sono una testimonianza della loro dedizione al benessere dei cittadini. La scelta di dedicare un giorno a screening dermatologici gratuiti dimostra la volontà del club di affrontare tematiche di salute pubblica in modo diretto ed efficace. Il Dr. Rosati, con la sua esperienza, sarà in grado di fornire consulenze e indicazioni utili ai partecipanti, contribuendo così a una maggiore consapevolezza sui rischi legati a patologie dermatologiche.

La presenza dell’AMBULANZA SANITARIA, un’innovativa iniziativa del Rotary, rappresenta un passo significativo nella direzione della promozione della salute e della prevenzione. Questi eventi non solo offrono servizi utili, ma fungono anche da opportunità per educare la popolazione su temi di salute e prevenzione. La scelta di Gubbio come sede per questa iniziativa è indicativa dell’impegno del Rotary nel voler raggiungere diverse comunità e rispondere ai loro bisogni.

La giornata del 22 febbraio non sarà solo un’occasione per ricevere un controllo dermatologico, ma anche un momento di incontro e di sensibilizzazione. Il Rotary Club Gubbio invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, a informarsi e a prendersi cura della propria salute. In un’epoca in cui la prevenzione gioca un ruolo cruciale nella gestione della salute, eventi come quello di sabato rappresentano una risorsa preziosa per la comunità.

Il club invita anche a riflettere sull’importanza di adottare stili di vita salutari e di effettuare controlli regolari, non solo in occasione di eventi come questo. L’educazione alla salute deve essere un impegno costante, e il Rotary si propone di essere un punto di riferimento in questo senso.

In conclusione, l’evento del 22 febbraio a Gubbio rappresenta un’opportunità importante per la comunità locale. Con la presenza dell’AMBULANZA SANITARIA del Rotary Distretto 2090 e la professionalità del Dr. Marco Rosati, i cittadini potranno ricevere un servizio di screening dermatologico gratuito, contribuendo così a promuovere la cultura della prevenzione e della salute. Il Rotary Club Gubbio invita tutti a partecipare e a sfruttare questa preziosa occasione, dimostrando così che la salute è un bene da tutelare e valorizzare.