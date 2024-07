Anas avvia lavori notturni per il risanamento dei cavalcavia sulla E45 in Umbria

Anas, l’ente nazionale per le strade italiane, ha dato il via a una serie di lavori notturni sulla E45, l’importante arteria stradale che attraversa l’Umbria. Questi lavori, che si svolgeranno tra Gubbio/Umbertide e Città di Castello, sono parte di un più ampio programma di riqualificazione e potenziamento della E45.

Il focus di questi interventi è il risanamento strutturale di 20 cavalcavia che attraversano la strada. Questi lavori comprendono il risanamento delle spalle dei cavalcavia, il rinforzo dell’impalcato e l’ammodernamento delle barriere laterali. L’obiettivo è quello di migliorare gli standard di sicurezza e prolungare la durata delle strutture nel tempo.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, sarà necessaria la chiusura temporanea della E45 in entrambe le direzioni. Per minimizzare i disagi al traffico, la chiusura è stata programmata per le ore notturne e si svolgerà per tre notti.

Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio, dalle 21:00 alle 7:00, la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa dallo svincolo di Promano allo svincolo di Montone. Allo stesso tempo, la carreggiata in direzione Cesena sarà chiusa dallo svincolo di Gubbio/Umbertide allo svincolo di Promano, compresa la chiusura dello svincolo di Montone in direzione Cesena.

Durante le notti di mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, sempre dalle 21:00 alle 6:30, la carreggiata in direzione Roma sarà chiusa dallo svincolo di Città di Castello Sud allo svincolo di Promano. In parallelo, la carreggiata in direzione Cesena sarà chiusa dallo svincolo di Promano allo svincolo di Città di Castello Nord, compresa la chiusura dello svincolo di Città di Castello Sud in direzione Cesena.

In tutti i casi, il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni chiare sul posto per guidare gli automobilisti. Questi lavori notturni rappresentano un passo importante nel continuo impegno di Anas per mantenere e migliorare la rete stradale italiana