Dieci anni di TAG, giovani artisti protagonisti a Gubbio e Gualdo

Ventidue le proposte selezionate per l’edizione 2025 del progetto

Il progetto TAG – Tracce d’Arte Giovanile celebra il decennale con un’edizione che ha visto la partecipazione di 22 proposte arrivate da tutta Italia. L’iniziativa, promossa dai Comuni della Zona Sociale 7 e curata dall’Ufficio Informagiovani, continua a offrire occasioni di espressione artistica a giovani under 35, attraverso interventi su spazi pubblici delle città di Gubbio e Gualdo Tadino.

Il bando ha previsto anche per il 2025 due sezioni principali: Arti Visive e Street Art. Gli artisti selezionati hanno lavorato su temi e tecniche eterogenei, con l’obiettivo di rigenerare e valorizzare aree urbane spesso poco frequentate.

Tra le opere della sezione Arti Visive, è stato selezionato il progetto Ricordi, Rivivi del Collettivo Fotografico Eugubino, ambientato presso il Parco Ranghiasci di Gubbio. A Gualdo Tadino, nel sottopasso degli ascensori pubblici in piazza Beato Angelo, è stata installata Madonna in trono e Santi di Flavia Mattioli, Francine Capaccioni, Debora Bedini e Alice Ceccarelli.

Sempre a Gubbio, presso la Biblioteca Sperelliana, è esposta l’opera La Tenda di Eleonora Gaggiotti, mentre nel sottopasso dell’ex Seminario in Via Cavour, è visibile Differenza: l’astratto per il concreto, realizzata dalla classe 2A del Liceo Artistico Polo “G. Mazzatinti” in collaborazione con il Centro socio riabilitativo diurno Arboreto.

Per la sezione Street Art, l’intervento selezionato è Ecosistemi Urbani di Edoardo Ongarato, che ha interessato il cavalcavia della S.S. 219 in Via Perugina, a Gubbio, contribuendo alla riqualificazione visiva del sottopasso.

L’inaugurazione ufficiale è in programma per venerdì 11 aprile, con due appuntamenti. Il primo, alle ore 15:00, si terrà presso la Biblioteca Sperelliana di Gubbio, dove verranno presentati i lavori selezionati. La seconda parte dell’inaugurazione seguirà alle ore 17:30, a Gualdo Tadino, nel sottopasso degli ascensori pubblici in piazza Beato Angelo.

Nel corso dei dieci anni, il progetto TAG ha visto il coinvolgimento di numerosi giovani artisti e ha rappresentato un’occasione concreta di confronto e crescita culturale. Fondamentale è stato anche il contributo dei volontari del Servizio Civile Universale, impegnati presso l’Informagiovani, e il lavoro dei maestri d’arte Toni Bellucci e Marilena Scavizzi, componenti delle commissioni valutatrici.

Il bilancio dell’edizione 2025 conferma l’interesse verso un’iniziativa che, oltre a sostenere la creatività giovanile, contribuisce alla trasformazione degli spazi urbani in luoghi di relazione e partecipazione. L’amministrazione comunale ha sottolineato come il progetto rappresenti un investimento culturale che ha radicato esperienze positive nel territorio, offrendo ai giovani strumenti e contesti per esprimersi in maniera libera e strutturata.

La selezione dei progetti è avvenuta tenendo conto dell’originalità delle proposte, della fattibilità tecnica e dell’aderenza agli spazi urbani indicati nel bando. Le opere saranno visitabili per tutto l’anno, costituendo un patrimonio visivo diffuso tra Gubbio e Gualdo Tadino.

Con questa decima edizione, TAG conferma il proprio ruolo di piattaforma stabile per l’arte pubblica e il protagonismo giovanile nelle politiche culturali locali.