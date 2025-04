Solidarietà e gioco per i più piccoli a Gualdo Tadino

Il 12 aprile caccia alle uova in piazza con finalità benefica

È stata presentata nella mattinata di martedì 8 aprile presso la sede del Comune di Gualdo Tadino l’iniziativa benefica denominata “Caccia alle uova di Pasqua”, in programma per il pomeriggio di sabato 12 aprile. L’appuntamento, che prenderà il via alle ore 16 in Piazza Martiri della Libertà, è promosso in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” e l’associazione Creame.

La proposta nasce con l’obiettivo di unire attività ludiche per bambini e raccolta fondi in favore di progetti di assistenza e ricerca in ambito oncologico. Per la prima volta a Gualdo Tadino, accanto alla consueta campagna pasquale delle uova solidali promossa dal Comitato Chianelli, sarà organizzata una vera e propria caccia alle uova, con la partecipazione attiva di famiglie e cittadini.

Il programma prevede la distribuzione di mappe e indizi ai bambini partecipanti, per consentire loro di individuare le uova disseminate nei diversi punti della piazza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’attività sarà trasferita nell’atrio del Municipio, garantendo comunque lo svolgimento dell’iniziativa.

Durante l’evento sarà presente anche la mascotte Carotino, con cui i più piccoli potranno interagire e scattare fotografie. Parallelamente, sarà allestito un punto di raccolta fondi, dove saranno disponibili le uova pasquali realizzate per la campagna del Comitato Chianelli. Il ricavato sarà destinato a sostenere interventi per pazienti affetti da tumori e leucemie, oltre a finanziare attività di ricerca medica.

Il Comune di Gualdo Tadino ha concesso il patrocinio all’iniziativa, sottolineando il valore delle manifestazioni che stimolano la partecipazione attiva della comunità locale su temi legati alla solidarietà. Il Sindaco ha espresso apprezzamento per la sinergia tra enti, associazioni e cittadini, ringraziando pubblicamente i promotori, i volontari e i partner coinvolti.

Nel corso della conferenza di presentazione, l’Assessore alla Cultura ha evidenziato l’importanza di eventi come questo per lo sviluppo del senso civico nei bambini e per il rafforzamento dei legami all’interno del tessuto sociale cittadino.

L’Amministrazione ha rivolto un invito diretto alle famiglie del territorio, esortandole a partecipare numerose all’evento. L’intento è di promuovere un’occasione che unisca il significato simbolico della Pasqua con un’azione concreta di supporto a chi si trova in difficoltà per motivi di salute.

La “Caccia alle uova di Pasqua” è stata progettata tenendo conto delle caratteristiche del centro urbano di Gualdo Tadino, con l’auspicio di renderla un appuntamento ricorrente nel calendario cittadino. Gli organizzatori puntano a rafforzare di anno in anno il rapporto tra la comunità locale e il mondo del volontariato, coinvolgendo in maniera crescente le nuove generazioni.

Il Comitato Daniele Chianelli, da decenni attivo nel settore dell’oncologia pediatrica e adulta, trova nella collaborazione con le istituzioni locali uno strumento efficace per ampliare la propria azione sul territorio. In questo contesto, la proposta ludico-educativa della caccia alle uova diventa occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Il format dell’iniziativa prevede attività semplici e accessibili, pensate per bambini di varie età, senza alcun costo per la partecipazione. La fornitura gratuita di materiale informativo e ludico è a carico delle associazioni promotrici. La logistica è stata organizzata per garantire ordine e sicurezza nello svolgimento delle attività, con la presenza di volontari in tutte le aree interessate.

La scelta di svolgere l’evento nella piazza centrale ha una doppia valenza: da un lato garantisce visibilità alla raccolta fondi, dall’altro offre un’occasione di socializzazione in un luogo simbolico della città.

La presenza di mascotte e altri elementi di intrattenimento ha lo scopo di rendere più immediato e coinvolgente il messaggio solidale. Le fotografie scattate dai partecipanti saranno condivise sui canali social delle organizzazioni coinvolte per documentare e valorizzare l’esperienza.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività pasquali promosse dalle realtà associative umbre, ma assume un carattere distintivo per l’attenzione rivolta al coinvolgimento attivo dei più giovani e delle loro famiglie.

Il progetto rientra nella strategia promossa dal Comitato Chianelli per diversificare le modalità di raccolta fondi e aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto alle problematiche legate alla malattia e all’assistenza.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la partecipazione a un’attività ricreativa in un gesto concreto di vicinanza verso chi affronta il percorso della malattia. Il linguaggio semplice e l’atmosfera informale dell’evento permettono di trasmettere messaggi di valore anche ai più piccoli, promuovendo comportamenti di cura e attenzione verso gli altri.

Calendario dell’iniziativa:

Gualdo Tadino

Caccia alle uova di Pasqua

Sabato 12 aprile 2025

Ore 16:00

Piazza Martiri della Libertà (in caso di maltempo, atrio del Comune)

L’Amministrazione comunale e le associazioni organizzatrici hanno espresso l’intenzione di monitorare l’andamento dell’iniziativa per valutarne l’impatto e programmare eventuali edizioni future. Una documentazione finale con dati su partecipazione e fondi raccolti sarà predisposta a cura degli organizzatori e resa pubblica entro la fine del mese.

Con questa prima edizione della “Caccia alle uova di Pasqua”, Gualdo Tadino avvia un percorso che abbina eventi comunitari a progetti di solidarietà, con l’obiettivo di coinvolgere un numero crescente di cittadini e rafforzare il legame tra istituzioni, volontariato e famiglie.