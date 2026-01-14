Frana – Senso unico alternato sulla SR 298 Eugubina oggi

Lavori urgenti sulla SR 298 Eugubina modificano la viabilità a Scheggia

Frana – La frana che da giorni minacciava la stabilità della SR 298 Eugubina ha imposto da questa mattina una modifica immediata alla circolazione, con l’attivazione del senso unico alternato lungo il tratto compreso tra il km 0+800 e il km 1+000. La misura, operativa da mercoledì 14 gennaio 2026, è stata formalizzata dal Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, che ha disposto l’intervento per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire alle squadre tecniche di operare senza interruzioni.

Il provvedimento riguarda un segmento particolarmente delicato della strada, nel territorio di Scheggia e Pascelupo, dove il terreno ha mostrato segnali evidenti di instabilità. Le verifiche condotte nei giorni scorsi hanno confermato la necessità di un intervento strutturale, volto a contenere il movimento del versante e a ripristinare condizioni di piena sicurezza. Per questo motivo è stato installato un impianto semaforico che regola il transito in entrambe le direzioni, permettendo agli operatori di lavorare in continuità sul fronte della frana.

Secondo quanto comunicato dagli uffici provinciali, la limitazione resterà attiva fino al completamento delle operazioni, senza una data di chiusura definitiva, poiché l’evoluzione del terreno richiede monitoraggi costanti e interventi progressivi. La priorità, spiegano i tecnici, è evitare ulteriori cedimenti e consolidare l’area con opere mirate, che includono drenaggi, contenimenti e verifiche geotecniche.

Il traffico, seppur rallentato, continua a scorrere, e gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica e ai tempi di attesa imposti dal semaforo. La zona, già caratterizzata da una morfologia complessa, risente in modo significativo delle condizioni meteorologiche stagionali, che possono accentuare i fenomeni di instabilità.