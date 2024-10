Giovane di Gubbio denunciato a Gualdo Tadino per reati gravi

Il Corpo di Polizia Locale di Gualdo Tadino ha reso noto il resoconto delle principali attività di controllo svolte durante il mese di settembre. Due episodi significativi hanno portato alla denuncia di un giovane residente a Gubbio, già noto alle forze dell’ordine per la sua condotta illecita.

Il primo evento risale al 5 settembre, quando il centro storico di Gualdo Tadino è stato teatro di una fuga spericolata. Un giovane, alla guida di un motoveicolo da enduro privo di targa, ha attraversato via Franco Storelli contromano a velocità sostenuta, per poi dirigersi nell’area pedonale dei giardini Rolando Pinacoli. In questa manovra pericolosa, il giovane ha rischiato di investire una donna e un bambino. Nonostante l’immediata risposta degli agenti della Polizia Locale, che hanno avvistato e inseguito il ragazzo, questi è riuscito a fuggire, ignorando l’alt delle forze dell’ordine e mettendo a rischio l’incolumità di un agente.

L’episodio ha ricordato una vicenda simile avvenuta in estate, quando un altro giovane era sfuggito all’identificazione. Questa volta, però, grazie all’intervento degli agenti coordinati dal Maggiore Gianluca Bertoldi, e grazie a una testimonianza oculare, il ragazzo è stato identificato. Le indagini hanno rivelato che il motoveicolo, privo di targa e rubato qualche giorno prima in un comune vicino, era guidato senza patente da un minorenne già recidivo. Per questi fatti, il giovane è stato denunciato presso il Tribunale dei Minori per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

Il secondo episodio si è verificato il 28 settembre, durante la rievocazione storica de “I Giochi de le Porte”. Durante la manifestazione, il giovane ha manomesso una telecamera dell’impianto ascensori, compromettendone temporaneamente il funzionamento. L’azione, avvenuta in una serata particolarmente affollata, ha rappresentato un rischio per la sicurezza pubblica. Anche in questo caso, grazie al sistema di videosorveglianza e all’attenta gestione degli agenti locali, il ragazzo è stato rapidamente identificato e denunciato.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Gianluca Bertoldi, ha sottolineato che questi due episodi sono solo una parte delle numerose attività di controllo svolte quotidianamente per garantire la sicurezza nel territorio. Ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione tra i comuni limitrofi, come Sigillo, Fossato di Vico e Costacciaro, che ha permesso di migliorare il servizio e potenziare la presenza della Polizia Locale.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal corpo di Polizia Locale, elogiando il continuo impegno per mantenere alta la sicurezza in città e nelle aree limitrofe. Il potenziamento del servizio, grazie alla gestione associata, ha migliorato il controllo del territorio, rendendo più efficaci gli interventi delle forze dell’ordine.