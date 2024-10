Concerto presso l’Abbazia di San Secondo a Gubbio

Concerto – Sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21:00, l’Abbazia di San Secondo a Gubbio ospiterà un concerto speciale organizzato da Don Pasquale Criscuolo, parroco della storica abbazia, in collaborazione con l’associazione Omaggio all’Umbria. L’evento avrà anche un significato particolare: si festeggeranno i 25 anni di sacerdozio di Don Pasquale Criscuolo, un traguardo importante per la comunità locale.

L’organista protagonista della serata sarà Cristina Brancato, una talentuosa musicista che ha iniziato a studiare pianoforte e organo fin da giovane, presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. Sotto la guida del M° Maria Valeria Briganti, Brancato si è diplomata con il massimo dei voti in Organo e Composizione Organistica. Da allora, ha intrapreso una carriera concertistica che l’ha vista esibirsi sia come solista che in diverse formazioni cameristiche e orchestrali. Attualmente ricopre il ruolo di organista titolare presso la Basilica di Santa Maria di Piedigrotta a Napoli e, dalla fine degli anni Novanta, ha anche intrapreso un percorso di insegnamento dedicato alla ricerca sull’apprendimento musicale infantile.

La serata sarà anche arricchita dalla presenza di Maria Grazia Gargiulo, una nota relatrice e docente ordinario di Storia dell’arte antica e di Storia delle arti applicate all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Laureata con Ferdinando Bologna, Gargiulo è una esperta nel campo delle arti decorative italiane e ha contribuito significativamente alla diffusione della conoscenza della ceramica italiana antica e moderna.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di opere di Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn e brani del repertorio organistico partenopeo, offrendo un’esperienza di ascolto di alta qualità.

In linea con le iniziative promosse dall’associazione Omaggio all’Umbria, durante il concerto saranno presenti anche i volontari dell’Unicef Italia, impegnati nella raccolta di fondi per sostenere i bambini in difficoltà in tutto il mondo. L’evento è patrocinato da diverse istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione dell’Umbria, l’Università per Stranieri di Perugia, il Comune di Gubbio, la Diocesi di Gubbio, la Camera di Commercio dell’Umbria e l’Unicef Italia, che è anche testimonial del progetto Omaggio all’Umbria.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, consentendo a tutti di partecipare a questa celebrazione culturale e spirituale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 0742359193, 0744549720, 3492808839, 3395010684. È inoltre disponibile l’indirizzo email: info@omaggioallumbria.it.