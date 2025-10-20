Gualdo Tadino, nuova farmacia comunale di Cerqueto

Una squadra, una comunità per il benessere sociale

Una nuova energia di comunità ha attraversato Cerqueto con l’inaugurazione, domenica 19 ottobre, della Nuova Farmacia Comunale: un segno tangibile di attenzione alla salute dei cittadini e simbolo di una sinergia virtuosa tra l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino e la società Esa. Più che un semplice trasferimento, questa apertura rappresenta un vero salto di qualità per il territorio, restituendo al pubblico non solo spazi rinnovati e moderni, ma anche una promessa di nuovi servizi e di accoglienza diffusa.

La cerimonia del taglio del nastro – accompagnata dalla presenza delle massime istituzioni cittadine, dal sindaco e presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, dalla giunta al completo, dalla direttrice della farmacia Serena Pizzi, dal parroco Don Libardo e da tanti cittadini entusiasti – ha dato voce ad emozioni e ricordi personali, valorizzando la memoria degli artefici storici del luogo come la famiglia Stella, che con generosità ha contribuito a rendere possibile questo progetto. Come ha sottolineato il sindaco Presciutti, la nuova sede è “un servizio fondamentale per tutti, ma anche un luogo carico di ricordi. È la dimostrazione che, quando una comunità lavora unita, si possono realizzare progetti importanti e gratificanti, con cuore e responsabilità”.

La farmacia di Cerqueto non si riduce così a un luogo per farmaci, ma diventa presidio di prossimità e welfare, pensato per rispondere alle esigenze dei cittadini più fragili e delle famiglie, offrendo nuove possibilità sinergiche tra mondo sanitario e servizi sociali. È in quest’ottica che l’azienda Esa si è impegnata non solo nell’acquisto e nella ristrutturazione dell’immobile, poi concesso in locazione al Comune per i prossimi vent’anni, ma anche nel promuovere un modello di gestione finanziaria sana, senza debiti e orientata alla generazione di valore condiviso.

L’amministratore unico di Esa, Fausto Galilei, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando il valore del lavoro di squadra e della collaborazione tra istituzioni, sia pubbliche che private. “Questa farmacia – ha dichiarato – rappresenta un tassello concreto di una strategia per il benessere duraturo della comunità. L’entusiasmo e la partecipazione numerosa dei cittadini sono il segno che questo percorso è stato compreso e condiviso”.

Tra le novità principali, la nuova sede di Cerqueto si contraddistingue per spazi più ampi, un’area CUP dedicata e una stanza attrezzata per prestazioni sanitarie di primo livello – come controlli di glicemia, colesterolo e INR – insieme a servizi di telemedicina che saranno prossimamente attivati con fondi PNRR: Holter cardiaco, pressorio ed ECG. La direttrice Serena Pizzi ha sottolineato come il nuovo ambiente, studiato nei dettagli, migliori il comfort e l’efficienza sia per gli utenti che per lo staff, garantendo un servizio sempre più personalizzato e umano.

Non meno importante il riconoscimento ai tanti farmacisti, magazzinieri e operatori che quotidianamente con professionalità e sensibilità contribuiscono a costruire un rapporto di fiducia con i clienti, in un luogo pensato come punto di ascolto, prossimità e promozione della salute. Lo spirito della nuova farmacia infatti è quello di un presidio dinamico, aperto all’innovazione ma fortemente radicato nell’identità della comunità, partendo da una visione ampia dell’assistenza sanitaria che comprende non solo la distribuzione di farmaci ma anche l’accoglienza e la prevenzione.

Con la nuova apertura, il futuro della vecchia sede sarà destinato ad altri servizi utili per il territorio, nell’ottica di una continua crescita e diversificazione delle opportunità a beneficio della popolazione. “Continueremo a lavorare con umiltà, responsabilità e attenzione ai più fragili – ha concluso il sindaco – affinché la farmacia comunale sia sempre più luogo di salute, accoglienza e fiducia”.

La giornata dell’inaugurazione è stata un manifesto di partecipazione e gratitudine, esempio di quanto unire energie, competenze e intenti possa generare valore duraturo per tutta la cittadinanza. come riporta l comunicato dell’Ufficio Stampa di Gualdo Tadino.

La Nuova Farmacia Comunale di Cerqueto, da lunedì 20 ottobre pienamente operativa nei moderni locali di via Aldo Moro, rappresenta una tappa significativa di un più ampio percorso di innovazione e umanizzazione dei servizi, in cui la salute della comunità si costruisce giorno dopo giorno, con professionalità, cura e spirito di servizio autentico.

L’orario nella nuova farmacia è il seguente: apertura mattutina dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8,30 alle 13,00 e pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00; mentre il sabato dalle 8.30 alle ore 13,00. I locali della vecchia sede, invece, saranno presto messi a disposizioni di professionisti sanitari attraverso un bando pubblico di prossima pubblicazione.