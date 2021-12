Gubbio, il Comune vince un bando per l’ammodernamento del centro di raccolta di via Venata

L’assessore Tasso: “Una ulteriore dimostrazione della capacità di attrarre risorse attraverso una seria progettualità”

anchein associazione con il gestore GESENU. I progetti, presentati da Comuni e società di gestione dei rifiuti di tutta Italia al Centro di Coordinamento RAEE, l’organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,

Da Ufficio Stampa Comune di Gubbio

La soddisfazione dell’assessora Alessia Tasso

“Il Comune di Gubbio – spiega nel dettaglio l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Alessia Tasso – è stato ammesso ad un finanziamento che ci permetterà di rifare la tettoria del centro di raccolta. Ci siamo classificati noni su 59 progetti e 155 candidature inviate da tutta Italia, un risultato possibile anche grazie al lavoro fatto con il nostro gestore Gesenu, partner sempre molto attivo e propositivo”.

“Si tratta – sottolinea l’assessore – di una ulteriore dimostrazione della capacità di attrarre risorse attraverso una seria progettualità, in un campo, quello dei rifiuti, che ci vede ottenere grandi risultati. Penso, per esempio, ai bandi vinti per la riduzione della plastica, alla prossima installazione delle case dell’acqua a Padule e Mocaiana, all’ecoisola di via del Bottagnone, nonché alla prossima apertura del centro di riuso. Si tratta di traguardi importanti e davvero significativi, che pongono il Comune di Gubbio tra le realtà più virtuose in tema di riciclo e attenzione all’ambiente ”.