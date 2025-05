Gubbio ospita “TerraComunica” dal 15 al 25 giugno 2025

Eventi, ospiti e laboratori per promuovere la sostenibilità sociale

Dal 15 al 25 giugno 2025, Gubbio sarà al centro di un’importante iniziativa nazionale dedicata alla sostenibilità sociale. Torna “TerraComunica – La Settimana della Sostenibilità Sociale”, progetto ideato e promosso dall’Associazione TerraComunica APS, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto su temi culturali, ambientali, economici e sociali. L’edizione di quest’anno propone un fitto calendario di appuntamenti e si avvale del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Gubbio.

Nel corso della rassegna, la città ospiterà talk, laboratori per giovani, concerti e incontri tematici con studiosi, professionisti, artisti e studenti. Gli spazi coinvolti saranno la Sala dell’Arengo del Palazzo dei Consoli e vari luoghi del centro storico. Le attività in programma coinvolgeranno bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con laboratori pensati per stimolare il pensiero critico e l’interesse verso i temi dell’attualità e dell’innovazione sociale.

Tra gli ospiti annunciati vi sono l’economista Giulio Sapelli, Pietro Modiano, padre Claudio Ubaldo Cortoni, oltre ad esperti come Alberto Mattiello, Sara Baroni, Alessandra Panaccione e Davide Assel. Alcuni di loro parteciperanno anche a momenti educativi rivolti ai giovani del territorio. I temi trattati spazieranno dalla scienza all’impresa, dal marketing alla geopolitica, passando per giornalismo e ambiente, in una visione interdisciplinare che punta a integrare conoscenze e pratiche.

TerraComunica si propone come punto di riferimento stabile per la promozione della cultura della sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale ed economica. Il progetto è cresciuto negli anni grazie all’impegno costante dei soci e all’attivazione di collaborazioni strategiche con soggetti pubblici e privati. In quest’ottica, si inseriscono i Business Forum organizzati da Richmond Italia, pensati per valorizzare anche il tessuto ricettivo e produttivo della città.

Il festival punta ad affermare una nuova visione culturale fondata sulla centralità delle persone, sul rispetto dell’ambiente e sulla promozione di relazioni consapevoli all’interno delle comunità locali. Al centro della proposta c’è l’idea che la sostenibilità debba tradursi in comportamenti concreti e quotidiani, orientati alla coerenza tra valori e pratiche sociali.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti al pubblico. Per conoscere in dettaglio il programma, è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa. L’edizione 2025 si conferma dunque un momento rilevante per riflettere collettivamente sui cambiamenti in atto e per promuovere nuovi strumenti di partecipazione attiva e consapevole.