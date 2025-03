Gubbio si prepara per il Giro d’Italia con un comitato dedicato

Un incontro a Palazzo Pretorio per coordinare l’evento del 18 maggio

Il Giro d’Italia sta per fare tappa a Gubbio il 18 maggio 2025, e la città si sta preparando per accogliere l’evento con una serie di iniziative. È stato recentemente istituito un Comitato di tappa, che si è riunito per la prima volta a Palazzo Pretorio. Questo gruppo di lavoro, presieduto dal sindaco Vittorio Fiorucci e con l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo come vicepresidente, ha l’obiettivo di gestire i vari aspetti logistici e organizzativi della giornata.

La previsione è di un flusso di circa 15mila persone, tra ciclisti, accompagnatori, giornalisti e troupe televisive. I numeri associati a questo evento sono significativi: si stimano 1.387 accrediti stampa, di cui 1.063 giornalisti e 324 fotografi, provenienti da 688 testate, sia nazionali che internazionali. Complessivamente, si prevede una copertura mediatica che includerà oltre 20mila ore di trasmissioni televisive, 100 ore di gara in diretta e 572 ore solo in Italia. L’evento attirerà l’attenzione di circa 106mila articoli online e coinvolgerà 18 televisioni internazionali e 92 locali, con un pubblico social di 5 milioni di utenti e 241 milioni di visualizzazioni per i video social. In totale, si stima che oltre 10 milioni di spettatori assisteranno all’evento dal vivo.

Il Comitato di tappa si suddivide in diverse aree di competenza. Queste includono la gestione della viabilità, del traffico e dei parcheggi, la preparazione delle aree VIP e il montaggio delle infrastrutture necessarie. Saranno anche attivati servizi di promozione e comunicazione per coinvolgere sponsor e attività locali, organizzare eventi collaterali nei giorni precedenti alla corsa e gestire le relazioni con i giornalisti. Infine, un’area dedicata alla sicurezza e alla salute sarà composta da medici di tappa e personale della Protezione Civile, oltre a operatori volontari per garantire una gestione ottimale del pubblico e delle squadre.

Il sindaco Fiorucci ha sottolineato l’importanza di questo evento per la città, definendolo una “occasione unica”. La visibilità che Gubbio riceverà sarà senza precedenti, grazie alla diretta televisiva che raggiungerà 200 Paesi, con un pubblico globale di circa 700 milioni di spettatori. “Siamo pronti a un periodo di intenso lavoro e preparazione che culminerà nella tappa umbra del Giro”, ha dichiarato Fiorucci.

Come noto, da Gubbio gli atleti proseguiranno il loro percorso verso Siena, in una giornata che si preannuncia densa di emozioni. Il programma di eventi e iniziative di avvicinamento sarà rivelato progressivamente, coinvolgendo l’intera comunità in un countdown emozionante.

L’assessore Colaiacovo ha confermato che il lavoro è già in corso per preparare una serie di eventi collaterali. Tra queste iniziative ci sarà la “notte rosa”, una tradizionale serata di festeggiamenti che animerà il centro storico, pedalate in famiglia e gadget dedicati all’evento. Sono previsti anche eventi “in rosa” che coinvolgeranno negozi e vetrine della città. Le scuole saranno parte attiva di questo progetto, con attività già in fase di sviluppo che verranno presentate a breve.

L’obiettivo dell’amministrazione è di coinvolgere attivamente tutta la cittadinanza in questo mese speciale, creando un’atmosfera indimenticabile in occasione di un evento così rilevante. La preparazione di Gubbio per il Giro d’Italia non è solo un’opportunità per il turismo locale, ma anche un’occasione per celebrare la cultura e la storia della città attraverso la sportività e l’aggregazione.

Con l’avvicinarsi della data dell’evento, le aspettative crescono e la comunità è chiamata a partecipare attivamente, contribuendo a rendere il Giro d’Italia una manifestazione memorabile per tutti. La macchina organizzativa è in movimento e l’entusiasmo è palpabile tra i cittadini, pronti ad abbracciare il mondo del ciclismo e a mostrare le bellezze di Gubbio a un pubblico globale.