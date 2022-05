Gubbio, il sindaco Stirati si congratula con il vescovo Paolucci Bedini per la nomina

Stirati: “Sono felice che continui a svolgere la sua attività pastorale come successore di Sant’Ubaldo”

Il

si congratula con il vper la recente

da ufficio stampa comune di Gubbio

“Rivolgo i miei più vivi complimenti e le mie felicitazioni al Vescovo Paolucci Bedini, chiamato dal Santo Padre a reggere la Chiesa di Città di Castello insieme a quella di Gubbio. Nel rallegrarmi davvero sinceramente con il nostro caro Vescovo Luciano per questa nomina – spiega il primo cittadino – mi si permetta anche di sottolineare il mio essere lieto del fatto che continui a svolgere la sua attività pastorale nella città di Gubbio come successore di Sant’Ubaldo, e che le due sedi siano comunque rimaste distinte, vista anche la storia della nostra Diocesi, da sempre inserita nelle vicissitudini e negli accadimenti anche civili e laici della città, basti pensare a manifestazioni come la Festa dei Ceri o ad altre espressioni della vita cittadina come ad esempio la Casa di Riposo Toschi-Mosca”.