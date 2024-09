L’Aquila al Festival del Medioevo: Un Ritorno Culturale

L’Aquila si distingue al Festival del Medioevo che si svolge a Gubbio, dove la città abruzzese non è solo presente con un evento specifico, ma rappresenta anche un’importante tappa culturale. Tra le iniziative in programma, il libro “Il primo Giubileo della Storia”, scritto dal giornalista aquilano Angelo De Nicola, avrà una sua sezione dedicata nel corso del festival, previsto per domenica 29 settembre. Inoltre, la One Group Edizioni parteciperà attivamente con un proprio stand nella “Fiera del Libro”, un’importante attrazione dell’evento che quest’anno celebra il decimo anniversario.

La conferenza di De Nicola si terrà alle ore 11 di domenica 29 settembre presso la Sala Azzurra del centro Santo Spirito, situato nel centro storico di Gubbio. In questa occasione, verranno presentati diversi saggi storici, in un programma che si concentrerà sul tema “La storia da sfogliare”, un’opportunità imperdibile per gli appassionati della materia.

L’ideatore e direttore del festival, Federico Fioravanti, ha sottolineato l’impegno della manifestazione nel perseguire un’espansione di respiro europeo e internazionale, con l’intento di offrire un’esperienza culturale di altissimo livello e un contributo significativo alla divulgazione scientifica. Fioravanti ha dichiarato: «Da dieci anni lavoriamo per rendere il Festival sempre più ricco e capace di offrire momenti indimenticabili, stimolando la curiosità e l’interesse per la storia.»

Il decimo festival ospiterà figure di spicco come Alessandro Barbero, Francesco Guccini, Franco Cardini, Dario Fabbri, Carlo Lucarelli, Maria Giuseppina Muzzarelli, Claudio Strinati e Matteo Saudino. Questi storici, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti contribuiranno a un programma ricco e variegato, rendendo il Festival del Medioevo l’evento di riferimento per la divulgazione culturale sull’epoca medievale. Grazie alle loro lezioni coinvolgenti, unite a rievocazioni storiche di alta qualità, il festival è riuscito a guadagnarsi un posto di rilievo nel panorama culturale italiano.

La partecipazione della One Group Edizioni al Festival si concretizzerà attraverso uno stand dedicato alla Fiera del libro medievale. Questo evento editoriale è un’occasione unica per approfondire la conoscenza del Medioevo, offrendo un’ampia gamma di letture, dai grandi classici ai testi più recenti. La fiera rappresenta un’opportunità preziosa per i visitatori, che potranno esplorare migliaia di opere, scoprendo l’ampiezza della letteratura legata a questo affascinante periodo storico.

Il Festival del Medioevo, che ha saputo consolidarsi come il principale evento di divulgazione culturale dedicato all’epoca medievale in Italia, è molto più di una semplice manifestazione. È un luogo di incontro e scambio di idee, dove la storia prende vita attraverso le parole degli esperti e il coinvolgimento del pubblico. La presenza di L’Aquila e di Angelo De Nicola al festival rappresenta un importante momento di sinergia culturale e di valorizzazione delle radici storiche della regione.

In sintesi, l’edizione di quest’anno del Festival del Medioevo promette di essere un evento memorabile, capace di attrarre visitatori e appassionati da ogni parte d’Italia e oltre, facendo di Gubbio un palcoscenico ideale per la storia e la cultura.