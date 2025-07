Gubbio ospita festival “CICCIA” tra gusto e tradizioni

Tre giorni con venti salsicce, musica e spettacoli live

Dal 17 al 19 ottobre, Gubbio si prepara a trasformarsi in palcoscenico del gusto e delle tradizioni con l’arrivo di “CICCIA – L’Italia in 20 Salsicce”, evento che porterà nel cuore dell’Umbria la celebrazione di una delle icone più popolari della tavola italiana. Il borgo medievale accoglierà un percorso gastronomico itinerante dedicato a venti interpretazioni regionali della salsiccia, tra aromi di brace, pietra viva e vicoli carichi di storia.

Nel centro storico prenderanno vita taverne storiche e spazi diffusi che si trasformeranno in stazioni di degustazione, permettendo al pubblico di scoprire la varietà dell’Italia attraverso sapori, profumi e saperi artigianali. I visitatori potranno assaporare venti versioni differenti di salsicce, ciascuna proveniente da una diversa regione, accompagnate da pani artigianali antichi e vini selezionati da produttori locali e birrifici indipendenti.

Il festival prevede formule flessibili che consentono di scegliere tra tre, dieci o venti assaggi, da vivere in un’unica giornata o da distribuire nell’arco del weekend, in un’esperienza che combina gusto e socialità con la scoperta di angoli suggestivi del borgo.

“CICCIA” non si limiterà al cibo ma diventerà un festival urbano diffuso, unendo musica, spettacoli e momenti di intrattenimento. Il borgo sarà animato da concerti live, performance itineranti e artisti di strada che coloreranno le vie con spettacoli folk e jazz, bande acustiche e sonorità contemporanee. Le serate del venerdì e del sabato si chiuderanno con due grandi concerti in piazza, con l’obiettivo di far danzare Gubbio sotto le stelle e accompagnare i visitatori tra luci, note e profumi.

All’interno del programma si inseriscono anche spazi dedicati alle famiglie e ai più piccoli, con un’area riservata a giochi tradizionali come corsa coi sacchi e tiro alla fune, per far rivivere la semplicità delle feste popolari. Lungo le strade, attori erranti, pittori e artisti di strada creeranno micro-mondi di meraviglia con interventi improvvisi tra i vicoli, regalando a chi passeggia l’emozione di uno spettacolo inatteso.

Ogni angolo diventerà occasione di incontro: un calice di vino condiviso, un quartetto jazz che improvvisa un’esibizione, una poesia recitata da un balcone. “CICCIA” punta a costruire una rete di relazioni e scoperte, trasformando ogni angolo in palco, ogni gesto in festa, con un’atmosfera che unisce la socialità con la valorizzazione delle eccellenze artigianali.

Non mancherà un mercato espositivo che raccoglierà i migliori prodotti tipici delle regioni italiane, dalle conserve ai salumi, dai pani ai dolci, fino ai vini da portare a casa come ricordo gustoso dell’esperienza vissuta.

L’obiettivo dell’evento è valorizzare l’identità gastronomica italiana e le filiere artigianali, promuovendo pratiche sostenibili e il legame tra produzione locale e consumo consapevole. “CICCIA” intende consolidare la posizione di Gubbio all’interno del circuito delle manifestazioni enogastronomiche più rappresentative del territorio nazionale, proponendo un format inclusivo e accessibile che sappia coinvolgere pubblico locale e visitatori provenienti da tutta Italia.

Il contesto del centro storico di Gubbio rappresenta un elemento centrale dell’evento, integrando la narrazione gastronomica con l’esperienza di un borgo che offre architetture medievali e piazze scenografiche, capaci di diventare scenografie naturali per le attività in programma.

“CICCIA – L’Italia in 20 Salsicce” si presenta come un’occasione per scoprire la ricchezza delle tradizioni italiane, attraverso un percorso che unisce sapori e storie, musica e socialità, in un contesto che mira a valorizzare le produzioni locali e l’artigianato, offrendo un’esperienza completa al visitatore.

La manifestazione intende rafforzare il legame tra territorio, cultura gastronomica e promozione turistica, in una tre giorni che punta a portare nel cuore dell’Umbria un evento capace di raccontare l’Italia attraverso la semplicità della salsiccia, la musica e la convivialità, offrendo uno spazio di condivisione che sa di tradizione e di festa.