Natale con Dante: l’ultimo canto del Paradiso in scena a Gubbio

Natale con Dante – Il ciclo di eventi “Natale con Dante” si conclude venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 21:15, presso la Biblioteca Sperelliana di Gubbio, con l’analisi dell’ultimo canto del Paradiso, il XXXIII. L’incontro, organizzato dall’Associazione Stella Maris con il patrocinio del Comune di Gubbio e in collaborazione con il Polo Liceale Mazzatinti, rappresenta il culmine del percorso di riflessione sulla Divina Commedia. Durante la serata, i partecipanti esploreranno i temi centrali del canto finale, incentrati sulla contemplazione della Verità divina e sull’ineffabile visione dell’Empireo, descritta da Dante Alighieri come il culmine del suo viaggio poetico e spirituale.

Il XXXIII canto segna il punto culminante della Divina Commedia, dove il poeta raggiunge la massima espressione della sua spiritualità: la visione diretta di Dio. La preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria e l’illuminazione dell’Empireo offrono una riflessione profonda sulla fede, sull’amore e sulla beatitudine eterna, temi universali che continuano a risuonare nel mondo contemporaneo. Durante l’evento, gli organizzatori sottolineeranno come l’approccio cattolico sia essenziale per cogliere appieno il messaggio del poema, poiché la visione finale è l’espressione della fede cattolica nell’unico vero Dio.

Oltre alla parte teorica, la serata sarà arricchita da momenti musicali dal vivo, con le performance al pianoforte di Lorenzo Cannelli e al violino di Cecilia Bellucci. Le melodie ispirate ai temi del Paradiso accompagneranno il pubblico, offrendo un’esperienza sensoriale che fonde cultura, arte e spiritualità.

Il XXXIII canto del Paradiso di Dante è l’epilogo di un lungo cammino iniziato nell’Inferno e proseguito nel Purgatorio. Con la sua descrizione dell’Empireo e la visione della Trinità divina, il canto rappresenta un inno alla perfezione dell’amore e all’armonia dell’universo. La figura della Vergine Maria, che intercede tra l’umano e il divino, è centrale in questa visione finale, simbolizzando l’amore perfetto che unisce gli esseri umani al Signore. Come affermano gli organizzatori, “Solo una prospettiva cattolica, ancorata nella ricerca della Verità e nell’amore per il mistero divino, può svelare pienamente il significato profondo del Paradiso di Dante.”

L’evento offrirà anche un’occasione unica per riflettere sul valore della fede nella società moderna, dove il messaggio dantesco continua ad avere un’importanza significativa. Inoltre, gli studenti che avranno partecipato a tutte le serate del ciclo “Natale con Dante” potranno richiedere un attestato di partecipazione rilasciato dall’Associazione, che potrà essere utilizzato per ottenere credito esterno presso i propri Consigli di Classe. L’iniziativa rappresenta dunque una stimolante opportunità di crescita culturale e formativa per i giovani.

Concludendo il ciclo di incontri, questa serata sarà un’occasione per riflettere sul valore eterno della Divina Commedia e sulle sue implicazioni contemporanee. La Divina Commedia, in particolare il Paradiso, non è solo un’opera letteraria, ma un’opera che invita a meditare sui temi universali della fede, dell’amore e della beatitudine. Il ciclo di incontri si è rivelato un’opportunità per esplorare questi concetti attraverso il linguaggio di Dante, con una prospettiva che unisce cultura, arte e spiritualità.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza arricchente in una delle sedi più suggestive della città. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Stella Maris via email all’indirizzo info@stellamarisgubbio.it o consultare le pagine social dell’Associazione su Facebook e Instagram con il nome @StellaMarisGubbio. Inoltre, è possibile ottenere dettagli anche telefonando alla Biblioteca Sperelliana al numero 075 9275872.

Concludendo, l’incontro rappresenta una riflessione finale su un viaggio culturale che ha coinvolto la città di Gubbio durante il periodo natalizio, offrendo l’occasione di celebrare la grandezza della Divina Commedia e di condividere insieme l’emozione di un’esperienza che continua a essere attuale e significativa.