Gianluca Castellani premiato dal Sindaco Presciutti per l’argento mondiale

Il 18 dicembre 2024, il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha accolto nel Municipio il vicecampione del mondo di Jiu Jitsu, Gianluca Castellani, recentemente protagonista di un eccezionale risultato a livello mondiale. Il campione gualdese ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di Jiu Jitsu No-Gi, che si sono svolti a Las Vegas dal 12 al 14 dicembre 2024. Castellani si è imposto nella categoria cintura viola, Master 4 (atleti tra i 46 e i 50 anni) dei pesi massimi, arrendendosi solo in finale al campione John Corey Sucher, ma ottenendo comunque un secondo posto di grande valore.

La sua performance è ancora più straordinaria se si considera che Castellani ha dovuto affrontare il torneo mondiale in seguito a un infortunio muscolare subito appena due settimane prima della competizione. Nonostante la limitazione fisica, l’atleta ha dimostrato una determinazione e una forza mentale fuori dal comune, riuscendo a raggiungere il podio. Il suo argento mondiale arriva solo qualche mese dopo la medaglia di bronzo ottenuta a Las Vegas durante il World Master di agosto 2024, consolidando ulteriormente la sua carriera e il suo status di campione internazionale.

Il Sindaco Presciutti ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il risultato, sottolineando l’importanza di un successo che non solo valorizza l’atleta, ma rappresenta un vanto per l’intera comunità di Gualdo Tadino. In occasione della cerimonia, il primo cittadino ha affermato: “È un grande piacere ricevere oggi in Municipio il nostro concittadino Gianluca Castellani, che ha ottenuto un nuovo straordinario argento mondiale, nonostante l’infortunio che lo ha limitato. Gianluca è un esempio di perseveranza, passione e sacrificio, e il suo successo è una fonte di ispirazione per tutta la comunità gualdese, in particolare per i giovani che desiderano intraprendere una carriera sportiva.”

Castellani, che vive attualmente negli Stati Uniti, continua a portare il nome di Gualdo Tadino sui palcoscenici internazionali, consolidando la sua posizione come punto di riferimento nel mondo del Jiu Jitsu brasiliano. Il suo impegno e i suoi successi sono seguiti con orgoglio dalla sua città natale, che lo considera un esempio per le future generazioni.

Terminato il 2024 con questo prestigioso piazzamento, il campione umbro trascorrerà le festività natalizie a Gualdo Tadino, dove avrà l’opportunità di ricaricarsi in vista delle prossime sfide. A gennaio 2025, infatti, Castellani sarà di nuovo in competizione, partecipando ai Campionati Europei di Jiu Jitsu, che si terranno a Lisbona, in Portogallo, dal 17 al 25 gennaio 2025. La comunità gualdese, che ha sempre sostenuto il proprio campione, augura a Gianluca Castellani un ulteriore successo in questa nuova sfida internazionale.