Prevenzione cardiovascolare, successo a Gubbio: 300 screening

Prevenzione cardiovascolare – Quasi 300 cittadini hanno partecipato alla tappa di Gubbio della campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare organizzata dalla Fondazione per il tuo cuore, parte dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). Il truck di Banca del Cuore, situato in Piazza 40 Martiri dal 9 all’11 dicembre, ha offerto controlli cardiologici completi e gratuiti, attirando persone di ogni fascia d’età, dai ventenni agli ultraottantenni.

Il dottor Euro Antonio Capponi, responsabile facente funzioni dell’Unità Operativa di Cardiologia UTIC dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, ha espresso grande soddisfazione per i risultati. “Abbiamo accolto 92 persone il primo giorno, 95 il secondo e 105 il terzo, numeri che dimostrano l’efficacia dell’iniziativa. È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto medici dell’ospedale di Branca, cardiologi del direttivo regionale ANCO provenienti da Terni, Foligno, Assisi e Città di Castello, oltre a specializzandi dell’Università di Perugia e infermieri da Branca, Perugia e Foligno. Inoltre, tra i volontari c’erano tre cardiologi in pensione di rilievo nazionale: Paolo Verdecchia, Gianfranco Alunni e Adriano Murrone“, ha sottolineato Capponi.

Accesso aperto a tutti

Nonostante fosse possibile prenotarsi, molti partecipanti si sono presentati spontaneamente. “Il clima è stato sempre sereno. Tutti hanno atteso con pazienza, un elemento che testimonia il valore attribuito a questa opportunità. Questo successo è stato possibile anche grazie al supporto dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alla salute”, ha aggiunto Capponi.

Un lavoro di rete efficace

L’assessore alle Politiche per la coesione sociale e per la Promozione della salute, Lucia Rughi, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le istituzioni per la riuscita dell’evento. “Collocare il truck in un’area centrale, durante un periodo impegnativo come quello della Città del Natale, non è stato semplice. Abbiamo gestito spazi, cantieri e necessità logistiche per garantire il corretto funzionamento delle centraline del camion. Grazie a questo impegno, 300 cittadini hanno potuto effettuare controlli completi e gratuiti, una possibilità preziosa per chi non si sottoponeva a esami da tempo, spesso per ragioni economiche o trascuratezza”, ha dichiarato Rughi.

Prevenzione al centro del futuro

Il successo della tappa di Gubbio si inserisce in un contesto più ampio: la campagna tocca 28 città italiane, offrendo uno strumento innovativo per la prevenzione. L’assessore Rughi ha assicurato che il Comune continuerà a sostenere iniziative simili. “Questo progetto dimostra quanto sia importante investire nella salute dei cittadini. Lavoreremo per replicare simili opportunità in futuro, rafforzando l’attenzione sulla prevenzione”.

La tre giorni ha confermato l’efficacia di un approccio inclusivo e collaborativo, dimostrando come un evento temporaneo possa lasciare un impatto duraturo sulla comunità. Il truck della Fondazione per il tuo cuore proseguirà il suo viaggio in altre città, mantenendo al centro la salute cardiovascolare degli italiani.