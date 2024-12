Resettoscopio donato all’Urologia di Branca

Resettoscopio – Un significativo contributo al reparto di Urologia del Presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1 è arrivato grazie all’associazione Camper Club Gubbio aps, che ha donato un resettoscopio del valore di circa 11mila euro. La cerimonia di consegna si è svolta presso l’Auditorium dell’ospedale, alla presenza di autorità sanitarie e rappresentanti dell’associazione.

Dettagli della donazione

Il resettoscopio si aggiunge agli strumenti della colonna endourologica del reparto, completandone la dotazione tecnica. Alla cerimonia erano presenti Teresa Tedesco, direttore sanitario dell’ospedale di Branca, Raffaello Di Benedetto, presidente del Camper Club Gubbio aps, Alessandro Posti, direttore dell’Urologia, e numerosi soci dell’associazione.

“Questo strumento consentirà di migliorare le tecniche mininvasive in ambito urologico,” hanno dichiarato Tedesco e Posti, sottolineando come la donazione permetta la continuità operativa per interventi specifici come:

Resezione transuretrale della prostata (Turp) , per trattare la patologia ostruttiva cervico-uretrale.

, per trattare la patologia ostruttiva cervico-uretrale. Resezione transuretrale delle neoformazioni vescicali (Turb), utilizzata per gestire le neoplasie uroteliali.

Il dottor Posti ha inoltre spiegato che il resettoscopio è predisposto per l’inserimento di un’ansa, utile per procedure avanzate come la resetto-enucleazione prostatica. “Questa tecnologia ci avvicina alle prestazioni attualmente offerte dai laser, strumenti che non sono ancora in dotazione al reparto,” ha aggiunto.

Un gesto di solidarietà

Il Camper Club Gubbio aps, attivo da oltre 20 anni, è un punto di riferimento per il turismo itinerante e si distingue per le sue iniziative di solidarietà. L’associazione, infatti, devolve parte dei suoi incassi per sostenere progetti locali di interesse sociale. “Siamo lieti di poter contribuire al miglioramento della sanità del nostro territorio,” ha affermato Di Benedetto, ricordando l’impegno dell’associazione per la comunità.

Innovazione e futuro

L’acquisizione di tecnologie come il resettoscopio rappresenta un passo avanti per il reparto di Urologia dell’ospedale di Branca. Con una maggiore capacità di eseguire interventi mininvasivi, si punta a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti e a ridurre i tempi di degenza post-operatoria.

“L’introduzione di questi strumenti ci permette di allinearci con le strutture di riferimento a livello nazionale,” ha concluso Posti, ribadendo l’importanza di simili donazioni per il potenziamento del servizio sanitario regionale.

Con questa donazione, il Camper Club Gubbio aps consolida il proprio ruolo non solo come promotore di turismo, ma anche come partner attivo nel sostegno alle necessità della comunità locale.