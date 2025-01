Incontro su Opportunità e Criticità del Decreto Salva Casa

Incontro su Opportunità – L’assessore all’Ambiente della Regione Umbria, Thomas De Luca, ha preso parte a un incontro tenutosi al Teatro Talia di Gualdo Tadino; l’evento si è focalizzato su “opportunità e criticità del Decreto Salva Casa“. Durante il suo intervento, De Luca ha espresso gratitudine verso il Comune di Gualdo Tadino, i tecnici e il sindaco Presciutti, sottolineando l’importanza di questo incontro come una significativa occasione di confronto su un tema attualmente rilevante.

L’assessore ha evidenziato come nel contesto italiano ogni tentativo di semplificazione possa facilmente tramutarsi in una complicazione. Ha citato il Decreto Salva Casa come un esempio di questa situazione. Sebbene ci siano delle opportunità per i cittadini e le imprese, esistono anche criticità tipiche delle normative nazionali, spesso complicate da applicare a livello locale. Queste problematiche si collocano in quella zona grigia che caratterizza il confine tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni.

De Luca ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza per poter affrontare sia le opportunità che le criticità, in particolare per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e il rischio sismico. Ha menzionato il tema della doppia conformità e il silenzio assenso come questioni di particolare rilevanza in questo contesto.

Per affrontare queste problematiche, l’assessore ha annunciato che nelle prossime riunioni di Giunta verrà presentata una delibera per la creazione di una cabina di regia. Questa iniziativa avrà l’obiettivo di rivedere la Legge 1/2015, intervenendo non solo sul Decreto Salva Casa, che rimane una priorità, ma anche sulla stesura del Piano paesaggistico regionale atteso.

L’incontro al Teatro Talia ha quindi rappresentato un passo importante verso la risoluzione delle criticità legate al Decreto Salva Casa e alla necessità di un coordinamento efficace tra i vari livelli di governo per garantire un’applicazione coerente e vantaggiosa delle normative. L’assessore De Luca ha affermato che la creazione di una cabina di regia sarà fondamentale per facilitare il dialogo tra le istituzioni e per garantire che le normative vengano attuate in modo efficace e in linea con le esigenze del territorio.

In conclusione, l’impegno del Regione Umbria e dell’assessore Thomas De Luca è chiaro: affrontare con determinazione le problematiche legate al Decreto Salva Casa e garantire un futuro più chiaro e sostenibile per i cittadini e le imprese della Regione. L’incontro ha dimostrato la volontà di collaborare e di trovare soluzioni che possano migliorare la situazione attuale, rendendo più efficiente il sistema normativo e contribuendo al benessere della comunità.