Sigillo promuove iniziative contro la violenza sulle donne

Sigillo promuove – Il Comune di Sigillo celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con una serie di eventi di sensibilizzazione che coinvolgono la comunità locale. In programma diverse iniziative culturali, educative e di riflessione, presentate dall’assessora alla Cultura e all’Istruzione Nadia Tittarelli.

L’assessora sottolinea l’importanza di “sensibilizzare la comunità sul drammatico fenomeno della violenza di genere,” ribadendo che è fondamentale agire fin dalle nuove generazioni. Il programma include attività nelle scuole e momenti di riflessione aperti al pubblico. La giornata del 25 novembre ha visto l’organizzazione di un Atelier di Lettura e Creatività presso l’Istituto Comprensivo di Sigillo, destinato agli alunni delle scuole primarie. L’obiettivo è quello di insegnare il rispetto reciproco e promuovere la parità di genere, contrastando fin da piccoli gli stereotipi.

La settimana culminerà con l’evento “La Rinascita delle Dee”, previsto per sabato 30 novembre alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Giuseppe. Questo incontro vedrà un dibattito aperto sul ruolo delle donne, con un focus sulla resilienza e sulla capacità di ricostruirsi anche dopo le difficoltà più gravi. In particolare, Rosa Chiara Scalici, dottoressa in Scienze Internazionali e Diplomatiche, illustratrice e operatrice didattica, parlerà delle sue esperienze e delle sue opere in un dialogo con la giornalista Valentina Pigmei. La discussione si concentrerà sulla violenza fisica, psicologica ed economica subita dalle donne, simbolo di una società che ha trascurato il valore del femminile.

Per tutta la settimana, il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosso, un gesto simbolico per ribadire l’importanza della lotta contro la violenza sulle donne. L’assessora Tittarelli conclude: “Con questo simbolo vogliamo ricordare a tutti di non restare indifferenti di fronte a questa piaga sociale”.