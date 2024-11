Chiusura notturna della Superstrada Umbertide-Gubbio il 26 novembre

Chiusura notturna – Il tratto della Superstrada che collega Umbertide a Gubbio sarà chiuso al traffico nella notte tra martedì 26 novembre e mercoledì 27 novembre 2024. La chiusura, che interesserà la fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo, riguarda la sezione compresa tra Umbertide e Umbertide Nord.

ANAS ha comunicato che il provvedimento è necessario per consentire lavori di manutenzione e interventi programmati sulla carreggiata. Durante questa fascia oraria, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi, con specifiche indicazioni per i mezzi pesanti.

Il percorso alternativo, predisposto da ANAS, prevede che i veicoli diretti verso Gubbio vengano deviati su via I Maggio, per poi proseguire su via Kennedy, via Papa Paolo VI e via Roma, fino a riprendere la Superstrada in direzione di Cesena. La deviazione interesserà principalmente i veicoli pesanti, che, a causa dei lavori, non potranno transitare sul tratto chiuso.

Per agevolare il traffico e garantire la sicurezza, la Polizia Locale ha predisposto una deroga al divieto di transito per i mezzi pesanti lungo il tratto che da via Kennedy conduce all’uscita della Superstrada. Questo intervento si rende necessario per assicurare che i veicoli possano proseguire in modo sicuro lungo la viabilità alternativa.

Il servizio di monitoraggio e controllo sarà garantito dalla Polizia Locale che vigilerà sul rispetto delle indicazioni fornite e sulla sicurezza stradale durante tutta la durata della chiusura.

ANAS ha fatto sapere che gli utenti dovranno prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle deviazioni, che saranno chiaramente indicate lungo il percorso. Inoltre, si consiglia agli automobilisti di pianificare il viaggio in anticipo e di prendere in considerazione l’eventuale aumento del traffico sulle strade alternative.

Questa chiusura notturna fa parte di un piano di manutenzione più ampio volto a garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali della regione. I lavori si inseriscono in un programma che prevede il miglioramento delle condizioni di traffico e della sicurezza, in vista dell’intensificarsi degli spostamenti durante il periodo invernale.

ANAS ha inoltre sottolineato che i lavori si concluderanno nella mattina di mercoledì 27 novembre, con la riapertura della Superstrada in tempo utile per il normale flusso veicolare.

La chiusura temporanea è stata organizzata per ridurre al minimo gli inconvenienti per i viaggiatori e per i pendolari che quotidianamente percorrono la Superstrada Umbertide-Gubbio. Tuttavia, la Polizia Locale e il personale di ANAS sono a disposizione per assistenza in caso di necessità, garantendo il corretto flusso del traffico durante il periodo di intervento.

In sintesi, la chiusura tra Umbertide e Gubbio si prevede essere una misura provvisoria, destinata a durare solo poche ore nella notte tra il 26 e il 27 novembre, finalizzata a migliorare la sicurezza stradale a lungo termine.