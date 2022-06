Search for: Search Button

Conclusa la visita in Italia della delegazione cubana per “Hub Particular”

“Una visita proficua, intensa ma anche emozionante, molto partecipata e nel segno dell’amicizia” sono queste le parole rilasciate dalla delegazione cubana, guidata dal Viceministro alla Cultura di Cuba, Guillermo Solenzal Morales, al termine della missione in Italia svoltasi nelle città di Gualdo Tadino, Amelia e Roma dall’11 al 22 giugno 2022.

Tanti sono stati gli appuntamenti in programma in questi 11 giorni di soggiorno italiano suddivisi tra convegni, project work, incontri istituzionali, visita ad aziende, comunità e molto altro.

Tanto per citarne alcuni, ricordiamo come a Gualdo Tadino si sia svolto il convegno “Progetto Hub Particular e obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) – Agenda Onu 2030”, con la presenza tra gli altri della Dott.ssa Fabiana di Carlo di AICS e sia stato sottoscritto il Patto di Amicizia tra Gualdo Tadino, Amelia, e Cardenas con la firma del documento da parte del Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, del Sindaco di Amelia, Laura Pernazza e dell’intendente del Municipio Cárdenas, Lazaro Vicente Suarez Navarro alla quale hanno partecipato anche l’Ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff ed il Prefetto di Perugia, dott. Armando Gradone.

Sempre a Gualdo Tadino, inoltre, la delegazione cubana ha visitato e testato le realtà produttive di Tagina, Birra Flea, Rocchetta, Ceramiche d’Italia e Slope rendendosi conto di quali sono i processi lavorativi, commerciali e di internalizzazione che le varie imprese adottano.

Ad Amelia, invece, dopo essere stata ricevuta in Piazza Matteotti da un’esibizione spettacolare degli sbandieratori e Musici della città amerina, la delegazione Cubana ed italiana di Hub Particular ha presentato in Municipio il progetto sotto gli occhi attenti di Eleonora Pace, Presidente Gruppo Assembleare della Regione Umbria e successivamente ha toccato con mano diverse buone pratiche visitando visitando il Centro Disabili di Porchiano, il Laboratorio Donne tessitrici, lo Spazio Creo e la Comunità Incontro.

Prima dell’ultima tappa di Roma, inoltre, la delegazione Cubana ha potuto ammirare le meraviglie della città di Assisi, dove si è svolto l’incontro con la Presidente della Provincia di Perugia, nonché sindaco di Assisi, Stefania Proietti e dove è stato realizzato un convegno sui temi della pace, uno degli obiettivi dell’agenda 2030, con la presenza del coordinatore della Basilica di san Francesco, Fra Rafael Normando. L’esperienza umbra della delegazione cubana è terminata visitando la principale meraviglia naturalistica dell’Umbria, le Cascate delle Marmore di Terni.

A Roma, infine, la delegazione cubana è stata prima ospite alla Farnesina della Vice Ministro agli Affari Esteri con delega alla Cooperazione Internazionale, On. Marina Sereni (presente all’occasione anche AICS), successivamente è stata ricevuta nella sede Ali dal Presidente nazionale della Lega delle Autonomie Locali, Matteo Ricci e si è recata nella sede di Legacoop Nazionale dove ha avuto un incontro con il Direttore dell’Area Promozione e Workers Buyout di COOPFOND, Dott. Gianluigi Granero.

Va ricordato che il progetto internazionale “Hub Particular” – Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con ben 513.150 euro (pari al 78,58% del costo totale che è quantificato in 652.995,64 €) ha una durata di 30 mesi, vede il Comune di Gualdo Tadino come soggetto capofila, il Comune di Amelia, co- organizzatore dell’iniziativa, la presenza del Consorzio Itaca, dell’Associazione Ong Necos International, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, del Municipio de San Juan de Dios de Cardenas e di Sol & Med Srls ed ha la mission di contribuire allo sviluppo dei Paesi partner agendo a supporto della capacità di governo delle istituzioni locali e della popolazione attraverso la promozione di servizi di formazione professionale volti ad includere le comunità locali in un processo di sviluppo integrato e sostenibile con particolare attenzione alle fasce vulnerabili e all’imprenditoria femminile, l’acquisto di macchinari per laboratori artigianali tra cui quelli di ceramica.

In particolare le giovani imprenditrici cubane, che lavorano nel settore artigianale, potranno migliorare il loro standard di vita per un aumento delle capacità imprenditoriali delle loro aziende conseguente alla modernizzazione, formazione e creazione di uno snodo-vetrina per la collaborazione tra le imprese secondo i principi dell’economia sostenibile e inclusiva e per l’aumentata competenza di dipendenti di enti pubblici e degli imprenditori che parteciperanno alle attività di formazione del progetto indirizzato ai mercati internazionali.

Le azioni previste sono:

Formazione di funzionari pubblici, di giovani imprenditrici e marginalità

Scambi intergovernativi e borse di studio per giovani donne imprenditrici

Ammodernamento dei macchinari per laboratori artigianali e creazione di uno spazio produttivo centrale che funga anche da vetrina, gestione merci indirizzate ai mercati internazionali e punto di riferimento per il turismo #HubParticular

Creazione di una rete che renda possibile la vocazione all’internazionalizzazione dei produttori locali cubani e il loro sviluppo turistico di settore.

“Con la visita della delegazione cubana a Gualdo Tadino, Amelia e Roma – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, comune capofila del progetto, Massimiliano Presciutti – si è conclusa in modo positivo la seconda fase del progetto di cooperazione internazionale Hub Particular. In questi giorni abbiamo avuto modo di effettuare tanti incontri e questo ha permesso di costruire diversi rapporti, anche proficua, che sono certo potranno portare a sviluppare delle collaborazioni importanti in differenti ambiti (economici, turistici, istituzionali, associativi, ecc.).

Si tratta senza dubbio di un buon viatico per iniziative future e fattive che interesseranno non solo i territori coinvolti nel progetto ma che si estenderanno anche ad altre realtà cubane ed italiane”.