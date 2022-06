Search for: Search Button

Padule, via ai lavori della Provincia per la sistemazione della strada

Inizieranno oggi pomeriggio i lavori di ripristino del manto stradale lungo via dei Cinque Colli, in prossimità della frazione di Padule, e a seguire i lavori di sistemazione dell’innesto della S.P. 240 con la SS 219 (di fronte al Bar 2000), a cura della Provincia di Perugia.

Si tratta di lavori molto attesi dai residenti della zona: lo stesso tratto di viabilità era infatti stato oggetto di un ampio intervento a cura di Umbra Acque per il ripristino della linea, a causa di importanti perdite che di fatto hanno pesantemente rovinato la superficie stradale.

Nel corso di tutta la durata dei lavori, che, come ha precisato la stessa Provincia, dovrebbero chiudersi salvo imprevisti venerdì 1° luglio p.v., verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico nei tratti interessati dai lavori, con contestuali divieti di sosta. Una zona, quella coinvolta dall’intervento, densamente popolata e trafficata, per la quale tuttavia i disagi dovrebbero chiudersi in pochi giorni: importante e non scontato, in questo senso, il lavoro di coordinamento svolto dall’Amministrazione comunale, che al termine dei lavori programmati da Umbra Acque porterà la zona ad avere un nuovo asfalto. L’intervento a Padule si interromperà in corrispondenza del punto in cui Umbra Acque dovrà poi proseguire con ulteriori scavi e lavorazioni, terminati i quali si procederà alla sistemazione dell’ultimo tratto di strada fino alla frazione di San Marco.