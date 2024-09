Incidente Frontale sulla SS 318: due feriti, grave un 82enne è in terapia intensiva

Incidente Frontale sulla SS 318 – La squadra di emergenza di Gaifana dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina sulla SS 318, nel tratto tra Branca e Gualdo Tadino, a seguito di un incidente stradale avvenuto in direzione di Ancona. L’allerta è scattata su richiesta del servizio di emergenza 118, che ha segnalato il grave scontro tra due autovetture.

Secondo le prime informazioni, l’incidente ha visto coinvolte due automobili che si sono scontrate frontalmente. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma si è appreso che una delle vetture era in viaggio contromano. Questo elemento ha contribuito in modo significativo alla gravità dell’impatto tra i veicoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Foligno, i quali hanno svolto i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e per gestire la situazione. Le forze dell’ordine hanno assicurato che la sicurezza stradale fosse ripristinata e hanno coordinato le operazioni di soccorso.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto diverse unità e si sono concentrate principalmente su due fronti: l’assistenza ai feriti e la gestione del traffico. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione lungo la SS 318, con code e rallentamenti che si sono estesi per chilometri. Gli agenti della Polstrada hanno lavorato per garantire una viabilità alternativa e per minimizzare i disagi per gli automobilisti in transito.

L’episodio ha evidenziato l’importanza della vigilanza e del rispetto delle norme di circolazione stradale. L’uso improprio delle corsie e la guida contromano rappresentano comportamenti estremamente pericolosi che possono avere conseguenze gravi, come dimostra l’attuale situazione.

L’emergenza è stata gestita con professionalità dalle squadre di soccorso, che hanno lavorato incessantemente per garantire il miglior esito possibile in una situazione complessa. Le forze di polizia hanno inoltre avviato un’indagine per determinare le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili.

Il traffico lungo la SS 318 ha cominciato a tornare alla normalità solo dopo diverse ore di lavoro intenso da parte dei soccorritori e delle autorità competenti. Nonostante l’intervento tempestivo, le conseguenze dell’incidente hanno messo in evidenza la necessità di ulteriori misure di sicurezza stradale per evitare eventi simili in futuro.

Nel complesso, l’incidente ha avuto un impatto significativo non solo per i coinvolti, ma anche per la comunità locale, che ha dovuto fare i conti con l’interruzione temporanea della viabilità e con i disagi conseguenti. L’operato delle squadre di soccorso e delle forze dell’ordine è stato cruciale per gestire la situazione e ripristinare la normalità nel minor tempo possibile.

In conclusione, questo evento sottolinea l’importanza della prudenza alla guida e il ruolo fondamentale delle forze di emergenza nella gestione di situazioni critiche. La comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti e del report finale delle indagini, che chiariranno definitivamente le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

All’ospedale di Branca dicono che uno dei due – il meno grave è rimasto in ospedale ed è sottoposto ad una serie di accertamenti radiografici e Tac. L’altro, invece, è stato elitrasportato con Nibbio 1 all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Da quanto si apprende dovrebbe aver riportato la frattura del bacino, del o dei femori, con sanguinamento. Le su condizioni sono gravi. Il conducente più grave ha 82 anni ed è di Gualdo Tadino