Bretella dei Perugini, da febbraio senza notizie su completamento

A renderlo noto i consiglieri del Gruppo Lega Michele Carini e Sabina Venturi che hanno depositato una interpellanza per sapere “se c’è l’interesse nel completare la Bretella e in che modo l’amministrazione intende restituire alla cittadinanza questo asse viario strategico per la città.

Fonte Ufficio Stampa

Lega Gubbio

Nel 2021 – spiegano i consiglieri – grazie al contributo finanziario di alcune aziende del nostro territorio, era stata aperta la cosiddetta “Bretella dei Perugini”, l’asse viario che ha permesso il transito dei mezzi pesanti durante i lavori di ripristino della variante e che risulterebbe strategico per snellire il traffico nella parallela Via Beniamino Ubaldi. Ma da febbraio ad oggi non si hanno più notizie sulle modalità di completamento della strada.

Il completamento della strada è di competenza comunale, pertanto servirebbe un’amministrazione propositiva e pragmatica e non attendista ed in affanno nel chiudere le partite che contano”.