Vendeva illegalmente fuochi d’artificio a Gualdo Tadino

Vendeva illegalmente – Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, le Forze dell’Ordine hanno rafforzato i controlli sulla detenzione e il commercio di articoli pirotecnici. In questa operazione, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Gubbio e della Compagnia Carabinieri del comune eugubino hanno arrestato un uomo di 50 anni, trovato in possesso di una grande quantità di fuochi d’artificio e ordigni esplosivi fatti in casa.

L’operazione è avvenuta a Gualdo Tadino, nella casa dell’uomo, che è stato sorpreso a vendere illegalmente oltre 20 kg di fuochi d’artificio a un acquirente ignaro. Dopo aver verificato l’assenza di licenze per l’attività, è stata eseguita una perquisizione nella casa dell’uomo, dove è stata scoperta una vera e propria “Santa Barbara”, con oltre 400 kg di fuochi d’artificio.

Le ricerche hanno portato alla scoperta di ulteriori 10 kg di ordigni esplosivi fatti in casa, tra cui molte bombe carta, oltre 200 candelotti Maradona e, tra i più pericolosi, due batterie pirotecniche collegate in serie. Questi ultimi sono stati immediatamente fatti brillare dagli artificieri dell’Arma perugina, in quanto assimilabili, per potenza detonante e deflagrante, a veri e propri esplosivi privi di qualsiasi certificazione di origine e di sicurezza.

L’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Perugia e l’uomo è stato condannato, a seguito di un patteggiamento, a un anno di reclusione e a una multa di 4.000 euro.