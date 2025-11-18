A Gualdo Tadino la Festa nazionale di Articolo 21

Due giorni dedicati alla libertà di stampa ed espressione

Gualdo Tadino ospiterà il 21 e 22 novembre la Festa Nazionale di Articolo 21, iniziativa promossa dal Comune e dall’associazione “Articolo 21 – Il dovere di informare, il diritto a essere informati”, dedicata alla tutela della libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana. L’appuntamento, composto da due giornate dense di incontri, testimonianze e momenti culturali, punta a valorizzare il ruolo dell’informazione libera e il contributo di chi quotidianamente difende il diritto dei cittadini a essere correttamente informati. Parte attiva saranno anche studenti e docenti dell’Istituto Casimiri e dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, coinvolti nelle attività della manifestazione.

L’apertura è prevista per venerdì 21 novembre alle 11.15 al Teatro Don Bosco con la rappresentazione “Disarmare. Voce del verbo amare”, curata da Angela Iantosca, che proporrà una riflessione narrativa e civile rivolta soprattutto alle giovani generazioni. Al termine dello spettacolo seguirà un confronto pubblico al quale parteciperanno il sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, la stessa Iantosca e il coordinatore nazionale di Articolo 21 Beppe Giulietti. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la cerimonia di intitolazione del Parco dei Campetti di San Rocco a Tina Anselmi, figura centrale nella storia democratica del Paese. A seguire, nella sala parrocchiale della stessa area, verrà presentato il volume “Ventuno le donne che fecero la Costituzione”, con l’autrice Angela Iantosca e rappresentanti delle istituzioni e dell’ANPI.

Il secondo giorno della manifestazione, sabato 22 novembre, culminerà alle 17 nella Sala Progetto Meet, adiacente al Teatro Don Bosco, con l’incontro “Report e non solo”, che vedrà la presenza del giornalista Rai Paolo Mondani e il collegamento online con Sigfrido Ranucci, conduttore del programma “Report”. Sarà un’occasione per dialogare con due figure di rilievo del giornalismo investigativo italiano, entrambe impegnate da anni nella diffusione di inchieste che hanno segnato il dibattito pubblico nazionale. Alla discussione prenderanno parte anche Roberto Natale, consigliere di amministrazione della Rai, lo stesso sindaco Presciutti e il coordinatore di Articolo 21 Giulietti, aggiungendo ulteriori voci al confronto sul valore della trasparenza e dell’etica nell’informazione.

L’iniziativa rappresenta un segnale di forte adesione ai principi sanciti dall’articolo 21 della Costituzione, richiamati come fondamento della vita democratica. Il sindaco Presciutti ha sottolineato il significato dell’appuntamento, evidenziando come la presenza di ospiti di rilievo nazionale ribadisca l’importanza di difendere verità e libertà di informazione. La Festa Nazionale vuole così coinvolgere cittadini, studenti, associazioni e operatori dei media nella condivisione di un impegno collettivo verso la tutela del pensiero libero, celebrando due giornate interamente dedicate al valore civile della parola e del diritto a esprimerla.