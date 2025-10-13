Il Circolo della Poesia arriva in biblioteca a GualdoTadino

Appuntamenti mensili gratuiti per gli amanti dei versi

Gualdo Tadino, 13 ottobre 2025 – Dopo un avvio promettente nei locali del Grottino, il Circolo della Poesia ideato e coordinato da Gerri Frate approda in un luogo emblematico della cultura cittadina: la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune e della stessa Biblioteca, inaugura così un nuovo e significativo percorso, confermandosi come punto di riferimento per gli amanti della parola poetica.

Il primo incontro del nuovo ciclo si terrà sabato 18 ottobre 2025, dalle 15:30 alle 17:00, con partecipazione libera. L’appuntamento si presenta con tema libero, un’apertura ideale per accogliere la varietà di sensibilità, stili e percorsi che ogni partecipante potrà portare. Il Circolo, realizzato in partenariato con l’Associazione Peripli, intende proseguire con cadenza regolare, trasformandosi in un vero e proprio spazio di incontro, ascolto e confronto tra voci poetiche eterogenee. Non è necessario essere poeti esperti per prendere parte agli incontri: basta la curiosità, l’interesse per la poesia o anche solo la voglia di ascoltare. Lettori, autori, giovani e meno giovani sono invitati a unirsi in questo spazio caldo e condiviso, che fa della parola uno strumento di connessione umana e creatività.

L’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, ha accolto l’iniziativa con entusiasmo:

“La Biblioteca Comunale si conferma un contenitore vivo di idee e progetti. Accogliere il Circolo della Poesia significa valorizzare un luogo che appartiene a tutta la comunità e renderlo ancora più fertile. Iniziative come questa arricchiscono la nostra offerta culturale e rafforzano il senso di appartenenza.”

Per Gerri Frate, autore di numerose raccolte poetiche e anima del progetto, il Circolo nasce da un’esigenza ben precisa:

“Mi sono accorto che mancava un luogo fisico dove ci si potesse incontrare regolarmente per parlare di poesia. Non volevo creare solo un gruppo, ma un vero e proprio punto di riferimento per chi sente la necessità di condividere emozioni, scritti, letture. Dopo l’esperienza positiva al Grottino, ci spostiamo in Biblioteca per crescere ancora e aprirci anche ai più giovani.”

L’atmosfera che si intende creare è quella di una comunità accogliente, dove ogni parola trova il suo spazio e ogni voce viene ascoltata. È un invito a rallentare, a recuperare il valore del silenzio e del significato profondo delle parole, in un’epoca spesso troppo frenetica per concedersi la lentezza del verso poetico.

Chi desidera partecipare può presentarsi direttamente all’incontro oppure contattare il numero 3408768529 per informazioni e iscrizioni.

Il Circolo della Poesia è molto più di un incontro letterario: è un viaggio collettivo nell’anima delle parole, un’opportunità per creare legami attraverso la bellezza dei versi, all’interno di uno spazio che diventa ogni volta un piccolo tempio del sentire comune.