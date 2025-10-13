Gualdo Tadino e Perugia protagonisti di impegno e dialogo

La tradizionale Marcia della Pace Perugia–Assisi 2025 si è svolta ieri, 12 ottobre, registrando una partecipazione straordinaria di cittadini, famiglie, giovani e associazioni provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento, noto per il suo significato simbolico di unità, dialogo e impegno civile, ha visto tra i protagonisti numerosi studenti delle scuole umbre, che hanno animato il corteo partito da Bastia Umbra con entusiasmo e consapevolezza.

Particolarmente significativa la presenza della comunità di Gualdo Tadino, che ha scelto di unirsi al percorso per la pace con famiglie, gruppi locali e associazioni. Le due scuole cittadine, l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda e l’I.I.S. “Raffaele Casimiri”, hanno partecipato con studenti accompagnati dai docenti, portando striscioni e palloncini simbolici, in un gesto di cittadinanza attiva e formazione educativa che sottolinea l’importanza dei valori civili fin dalla giovane età.

L’Assessore al Welfare, Politiche Giovanili e Infanzia del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, ha sottolineato come la marcia rappresenti un percorso educativo oltre che fisico, capace di coinvolgere istituzioni, scuole, famiglie e cittadini. “In un periodo caratterizzato da conflitti globali e da una pace spesso percepita come lontana, è fondamentale seminare nei giovani la cultura del rispetto, della solidarietà e dell’ascolto reciproco”, ha spiegato Bazzucchi, evidenziando il ruolo cruciale dell’educazione nella costruzione di comunità consapevoli e responsabili.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha aggiunto: “La grande partecipazione alla Marcia della Pace è motivo di orgoglio e speranza. In un tempo segnato da divisioni, questo cammino dimostra che l’impegno collettivo e l’unità restano strumenti potenti per promuovere la pace.”

La manifestazione proseguirà martedì 14 ottobre con la “Festa dell’accoglienza” promossa dall’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, una marcia cittadina intitolata “Camminiamo insieme, seminiamo pace”, che prenderà il via alle ore 9:45 nel centro storico, consolidando il messaggio di dialogo, solidarietà e partecipazione civica.