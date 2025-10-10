Collane strappate tra la folla, indagini chiuse dai Carabinieri

Tre denunce per furti al Wonderlast Festival di Gubbio

Collane strappate – I Carabinieri di Gubbio hanno identificato e denunciato tre uomini, originari di Genova, Torino e Imperia, per una serie di furti con strappo avvenuti durante il Wonderlast Festival, svoltosi il 12 luglio scorso. I tre, di età compresa tra i 25 e i 51 anni, si sarebbero infiltrati tra il pubblico radunato sotto il palco, approfittando della confusione per sottrarre gioielli in oro indossati dai partecipanti.

La dinamica, inizialmente poco chiara, è stata ricostruita grazie a testimonianze dettagliate di spettatori e addetti alla sicurezza, che hanno permesso ai militari di delineare un quadro indiziario preciso. I sospetti, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi commessi in contesti simili, sono stati deferiti alla Procura di Perugia per furto aggravato e continuato in concorso.

Le indagini, condotte con metodo e rapidità, hanno evidenziato un modus operandi collaudato: i tre si muovevano con disinvoltura tra la folla, selezionando le vittime in base ai monili visibili, agendo con destrezza e dileguandosi subito dopo. La loro identificazione è stata possibile grazie al confronto incrociato tra le denunce e le immagini raccolte durante l’evento.

Il Wonderlast Festival, noto per richiamare migliaia di appassionati di musica, si è trasformato in teatro di un’azione criminale che ha richiesto un intervento investigativo mirato. L’operazione dei Carabinieri ha restituito fiducia agli organizzatori e ai cittadini, dimostrando l’efficacia del presidio territoriale anche in contesti ad alta affluenza.

 
