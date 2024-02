Fragili Tour protagonista del Wonderlast Festival 2024 a Gubbio

Il Wonderlast Festival 2024 ha ufficialmente annunciato le date e il primo artista che si esibirà nella Gubbio Events Arena il 13 e il 14 luglio: “Il Tre”, il talentuoso artista che ha lasciato il segno durante l’ultima edizione di Sanremo 2024. Con il suo successo “Fragili”, che ha rapidamente conquistato le classifiche italiane, Il Tre si è guadagnato il ruolo di uno degli artisti principali di questo eclettico festival musicale.

Il brano “Fragili” è diventato un inno, posizionandosi saldamente nella Top 10 italiana e consolidando la reputazione di Il Tre come una delle migliori rivelazioni di Sanremo 2024. Questo giovane talento, nonostante la sua età, vanta già una carriera di quasi dieci anni e può vantare tre dischi di platino. Il suo impatto nel panorama Rap/Pop italiano lo rende una figura di spicco, e il Wonderlast Music Festival sarà la cornice perfetta per il suo “Fragili Tour” il 13 luglio a Gubbio.

Il festival, che si tiene annualmente, promette un’esperienza unica, presentando un mix di artisti di fama nazionale e internazionale. Il Tre sarà uno dei protagonisti della serata di apertura, promettendo uno spettacolo indimenticabile per tutti gli spettatori che affolleranno la Gubbio Events Arena.

I biglietti per il Wonderlast Festival 2024 sono già disponibili sul sito ufficiale www.wonderlast.it. Gli appassionati della musica sono invitati ad acquistarli in anticipo per garantirsi un posto in questa straordinaria celebrazione di energia e creatività.

Giordano Babucci, direttore artistico del festival, ha dichiarato: “Seguiamo Il Tre da molti anni, ed è finalmente il momento giusto per portarlo sul palco del Wonderlast Festival. Siamo entusiasti di avere un artista del suo calibro come protagonista della serata di apertura.”

La Gubbio Events Arena, con la sua moderna e tecnologica cornice, fornirà agli spettatori un’atmosfera coinvolgente e un’esperienza di prima classe. Facilmente accessibile, la location offre una vasta gamma di servizi per garantire il massimo comfort a tutti i partecipanti.

Non mancate l’occasione di vivere una serata di musica eccezionale con Il Tre e altri ospiti straordinari il 13 e il 14 luglio alla Gubbio Events Arena. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale www.wonderlast.it. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultate il profilo Facebook o Instagram del Wonderlast Festival.