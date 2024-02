10 anni di successi e impegno, Il sindaco Presciutti ringrazia Gualdo Tadino

10 anni di successi – Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha fissato un importante appuntamento per lunedì 19 Febbraio alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco. L’occasione è dedicata a ripercorrere i 10 anni di amministrazione del primo cittadino, ringraziando la comunità cittadina per il supporto e l’impegno dimostrato durante questo significativo periodo.

Il Sindaco Presciutti, nel corso della serata, si propone di fare un bilancio delle realizzazioni e degli sforzi dedicati alla città di Gualdo Tadino durante la sua lunga amministrazione. Sarà l’occasione per condividere con i cittadini i progressi compiuti, le sfide affrontate e le prospettive future per la comunità e il territorio.

“Vi aspetto lunedì prossimo al Teatro Don Bosco alle ore 21 per ripercorrere insieme 10 anni di amore infinito per la nostra Gualdo Tadino”, ha dichiarato il Sindaco Presciutti. Ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto durante un decennio impegnativo ma appassionante, definendo questi anni come il periodo più bello ed intenso della sua vita.

L’invito è esteso a tutta la comunità, con l’obiettivo di ringraziare i cittadini per il contributo fornito e di condividere prospettive e visioni per il futuro di Gualdo Tadino. L’evento si preannuncia emozionante e rappresenta un momento di celebrazione per il sindaco Presciutti e per l’intera città.