Incendio a Fossato di Vico, in fiamme il tetto di un’abitazione

Intervento rapido dei Vigili del Fuoco evita danni più gravi

Paura nel primo pomeriggio di oggi in località Purello, nel comune di Fossato di Vico, dove un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione privata. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 13:20 e hanno richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana, che hanno operato sul posto per diverse ore fino alla completa messa in sicurezza dell’area.

Secondo quanto ricostruito, il rogo avrebbe avuto origine dal materiale isolante collocato in prossimità dello scarico della canna fumaria di una caldaia a metano. Da lì, in pochi minuti, il fuoco si è propagato a una delle falda del tetto, alimentato dalle alte temperature e dai materiali combustibili presenti nella copertura.

La tempestività dell’intervento dei Vigili del Fuoco ha però impedito che le fiamme si estendessero al resto dell’abitazione e, soprattutto, ai locali sottostanti, dove si trovano gli ambienti abitativi principali. Le squadre, giunte rapidamente sul posto con autopompe e scale aeree, hanno circoscritto l’incendio e proceduto allo spegnimento con l’uso di acqua e schiumogeni, operando in condizioni rese difficili dal calore e dal fumo intenso.

Completata la fase di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alle verifiche strutturali del tetto per accertare eventuali danni alla copertura e scongiurare rischi di crollo. L’intervento ha permesso di salvare gran parte della struttura, limitando i danni alla sola porzione di falda coinvolta dalle fiamme.

Non si registrano persone ferite o intossicate, e fortunatamente nessuno dei residenti era presente al momento dell’incendio. I danni all’interno dell’abitazione risultano contenuti: il piano inferiore non ha subito conseguenze dirette dal fuoco, se non alcune infiltrazioni d’acqua dovute alle operazioni di spegnimento.

L’area interessata è stata dichiarata in sicurezza, e i locali coinvolti sono stati temporaneamente interdetti fino al completamento delle operazioni di bonifica e di controllo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Fossato di Vico per gli accertamenti di rito e per verificare le cause esatte dell’incendio, che appaiono comunque di natura accidentale.