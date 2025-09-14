Rifare Gualdo: “Inaccettabile la chiusura della farmacia comunale nelle domeniche di settembre”

Presentata interrogazione al Sindaco

Il gruppo consiliare Rifare Gualdo annuncia la presentazione di un’interrogazione al Sindaco per chiedere chiarimenti sulla decisione di chiudere la farmacia comunale in tutte le domeniche di settembre, in concomitanza con gli eventi collegati ai Giochi de le Porte.

“Una scelta incomprensibile e senza logica – dichiarano i consiglieri di Rifare Gualdo – perché la farmacia comunale rappresenta uno degli ultimi presidi rimasti nel centro storico, un servizio essenziale soprattutto per gli anziani che vi abitano e che spesso non hanno mezzi per spostarsi. Proprio nelle giornate di maggiore affluenza, quando il centro storico è vivo e popolato, il Comune decide di chiudere un presidio sanitario di riferimento. È una decisione che penalizza i cittadini e al tempo stesso priva il Comune di una delle poche entrate certe”.

“Non riteniamo sufficienti né giustificabili le motivazioni addotte – proseguono – e chiediamo al Sindaco di spiegare quali valutazioni abbiano portato a questa scelta priva di buon senso, che colpisce la popolazione più fragile e rischia di trasformarsi in un disservizio proprio nei giorni più importanti per la città”.

Il gruppo consiliare Rifare Gualdo ribadisce che “i servizi essenziali, come la farmacia comunale, non si chiudono. Tanto meno nelle giornate in cui il centro storico è pieno di cittadini e visitatori. Gualdo merita risposte chiare e scelte di buon senso, non provvedimenti calati dall’alto che danneggiano la comunità”.