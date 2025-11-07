Robot e gentilezza: Gaia Contu sfida il futuro umano

A Gualdo Tadino lo spettacolo tra etica, fede e tecnologia

Domenica 9 novembre alle ore 16, la chiesa di San Francesco di Gualdo Tadino ospiterà un nuovo appuntamento del format Cantiche, parte della stagione Tourné 2025/2026, dedicata agli 800 anni del Cantico delle Creature. Protagonista sarà Gaia Contu con lo spettacolo “La gentilezza salverà i robot?”, un viaggio teatrale che mescola filosofia, robotica e spiritualità francescana.

Lo spettacolo propone una riflessione profonda e ironica sul ruolo della tecnologia nella vita quotidiana, interrogandosi su come i robot possano influenzare le relazioni umane. Saranno alleati o ostacoli? La risposta potrebbe risiedere nella gentilezza, vista non come semplice cortesia, ma come principio guida per un futuro condiviso.

Attraverso un linguaggio accessibile e uno sguardo critico, Gaia Contu esplora il confine tra intelligenza artificiale e coscienza umana, suggerendo che la tecnologia non è neutra, ma modellabile secondo valori e bisogni autentici. Il palco diventa così spazio di confronto, dove scienza e spiritualità si incontrano per immaginare un domani più umano.

L’ingresso è gratuito. Il progetto Cantiche, ideato da Mea Concerti, è sostenuto dal bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” nell’ambito del PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.4, promosso da Sviluppumbria per valorizzare imprese culturali e creative.