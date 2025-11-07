Il teatro Alphatenia lancia la rassegna “Nocera alle 5”

Dieci spettacoli domenicali da novembre ad aprile 2026

Nocera Umbra, 7 novembre 2025 – Il sipario del teatro Alphatenia di Nocera Umbra si prepara a sollevarsi per la stagione teatrale 2025-2026, che prenderà il via il 30 novembre con la compagnia “Luna Nova” di Latina. La rassegna, intitolata “Nocera alle 5”, proporrà dieci appuntamenti domenicali alle ore 17:00, con compagnie provenienti dall’Umbria e dal Centro Italia, selezionate dal direttore artistico Claudio Pesaresi, attore e regista della compagnia “Al Castello”, come riporta il comunicato del comune di Nocera Umbra.

Il teatro, riaperto lo scorso maggio dopo un restauro meticoloso che ha restituito splendore a un gioiello architettonico di fine Ottocento, diventa ora fulcro di una proposta culturale che mira a valorizzare il centro storico nocerino. Il Sindaco Virginio Caparvi ha espresso profonda soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come il teatro non sia solo un bene da custodire, ma un luogo da vivere e condividere. “È un’opportunità per accogliere visitatori e cittadini in uno spazio che unisce bellezza e cultura”, ha dichiarato.

Pesaresi, entusiasta di curare la prima stagione ufficiale dell’Alphatenia, ha evidenziato il valore della rassegna come vetrina per le compagnie partecipanti. “Questo teatro ha un’anima che saprà esaltare la qualità degli spettacoli”, ha affermato. Anche Gianfranco Fattorini, presidente della Pro Nocera “Città delle acque”, ha garantito il massimo impegno dell’associazione nel supportare l’organizzazione, definendo l’iniziativa un evento di grande rilevanza sociale e culturale.

Il programma si articola in dieci date: dopo “Luna Nova” (30 novembre), seguiranno “Teatro del Sorriso” di Ancona (7 dicembre), “Al Castello” di Foligno (11 gennaio), “Il Castellaccio” di Città di Castello (25 gennaio), “La Bottega dei Rebardò” di Roma (8 febbraio), “Le Voci di Dentro” di Assisi (22 febbraio), “Teatranti di Frodo” di Ancona (8 marzo), “Note di Teatro” di Gualdo Tadino (22 marzo), “Teatro dell’Inutile” di Firenze (12 aprile), e infine “Teatro Drao” e “Teatro Tre” di Ancona (19 aprile).

Il costo dell’abbonamento per l’intera rassegna è fissato a 80 euro, mentre il biglietto singolo è disponibile a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni sono attivi i numeri 379 2258873 e 338 718.

La rassegna “Nocera alle 5” non è solo un cartellone teatrale, ma un progetto che intreccia arte, territorio e comunità. Il teatro Alphatenia, con la sua capienza raccolta e l’atmosfera intima, diventa il palcoscenico ideale per un’esperienza che va oltre lo spettacolo: è un invito a riscoprire il piacere della condivisione culturale, a passeggiare tra le vie del borgo e a lasciarsi coinvolgere da storie, emozioni e talenti.

La scelta delle compagnie riflette una volontà precisa: dare spazio a realtà teatrali radicate nel tessuto locale e regionale, capaci di proporre linguaggi diversi e di coinvolgere pubblici eterogenei. Ogni domenica, il teatro si trasformerà in un punto di incontro, dove la passione per la scena si mescola con l’identità di un territorio che ha molto da raccontare.

Il progetto, sostenuto dal Comune e dalla Pro Nocera, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazionismo, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile e partecipata. L’Alphatenia, tornato a vivere dopo decenni di silenzio, si conferma così come uno spazio aperto, dinamico e pronto ad accogliere nuove sfide artistiche.