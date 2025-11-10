Sette spettacoli per la nuova stagione del Don Bosco

Il Teatro Stabile rinnova il legame con Gualdo Tadino

La Stagione 25/26 del Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino è stata presentata lunedì 10 novembre nella Sala Consiliare del Municipio, confermando il ruolo del teatro come fulcro culturale della città. L’iniziativa, promossa dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, prevede quest’anno sette spettacoli, uno in più rispetto alla scorsa edizione, e una speciale tappa al Teatro Morlacchi di Perugia.

Durante la conferenza, l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, la responsabile della programmazione Bianca Maria Ragni e Marcella Viventi dell’associazione Educare alla Vita Buona hanno illustrato un cartellone ricco di nomi e linguaggi scenici differenti. “È un segnale concreto di crescita e partecipazione”, ha osservato l’assessore, sottolineando il sostegno economico dell’amministrazione e l’impegno a favorire l’accesso alla cultura.

La rassegna si apre mercoledì 26 novembre alle 20.45 con Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi di Matthias Martelli, spettacolo che intreccia musica e teatro per raccontare i ribelli della storia. Seguiranno La scommessa di Emanuele Barresi il 16 dicembre e Il fu Mattia Pascal con Giorgio Marchesi il 28 gennaio, in una rivisitazione moderna del capolavoro pirandelliano.

A febbraio, spazio a Mario Perrotta con Nel blu, dedicato a Domenico Modugno, e a Daniele Pecci con Divagazioni e Delizie di John Gay. In marzo, il collettivo Controcanto porterà Seconda classe, riflessione ironica su lusso e disuguaglianza. Il 9 aprile chiuderà il cartellone Pluto di Aristofane nella versione della compagnia I Sacchi di Sabbia, nota per il linguaggio innovativo e il rigore filologico.

La stagione è resa possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Educare alla Vita Buona, che gestisce il Cinema-Teatro Don Bosco e coordina i numerosi volontari. La fonte ufficiale del comunicato, il Comune di Gualdo Tadino insieme al Teatro Stabile dell’Umbria, ha evidenziato come il progetto rappresenti “un’occasione per vivere il teatro come spazio di comunità e crescita”.

Gli abbonamenti e i biglietti saranno disponibili dal 15 novembre per la prelazione e dal 22 per i nuovi tesserati, con vendita anche online e telefonica. Gli abbonati potranno includere nello stesso carnet lo spettacolo A casa tutti bene di Gabriele Muccino al Teatro Morlacchi di Perugia, previsto il 15 marzo.

Un’attenzione particolare è riservata ai giovani spettatori: grazie all’iniziativa di Marcella Viventi, sarà possibile acquistare un mini abbonamento da 18 euro per tre spettacoli, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla scena teatrale e favorire una partecipazione sempre più ampia.

La stagione 25/26 del Teatro Don Bosco segna dunque un passaggio di maturità per Gualdo Tadino, che consolida il proprio ruolo nel panorama culturale umbro, confermando il teatro come strumento di identità, dialogo e rinascita.

TSU-Gualdo Tadino-25-26