Biancospino Music Festival illumina Gualdo Tadino di musica

Prima edizione conquista pubblico e diventa evento culturale

Gualdo Tadino, 10 novembre 2025 – Il Biancospino Music Festival ha chiuso la sua prima edizione con un successo che ha superato ogni aspettativa, trasformando Gualdo Tadino in un palcoscenico diffuso di musica, arte e spiritualità. come riporta il comunicato di Luca Comodi, Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino.

Dal 24 ottobre al 9 novembre, otto appuntamenti gratuiti hanno animato la città, portando concerti di altissimo livello in luoghi simbolici come il Teatro Talia, la Basilica Concattedrale di San Benedetto, la Rocca Flea e la Chiesa monumentale di San Francesco.

La manifestazione, ideata e diretta dal violoncellista Riccardo Pes, ha saputo intrecciare musica e tradizione, ispirandosi al miracolo del biancospino del Beato Angelo, simbolo di speranza e comunità. La scelta di collocare gli eventi in spazi storici e suggestivi ha reso ogni concerto un’esperienza immersiva, capace di unire pubblico e artisti in un dialogo profondo tra note, storia e spiritualità.

L’Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando il valore culturale e sociale del festival. L’assessore alla Cultura e al Turismo, Gabriele Bazzucchi, ha evidenziato come la rassegna abbia valorizzato i luoghi più rappresentativi della città, creando un legame tra patrimonio artistico e musica contemporanea. “La cultura – ha dichiarato – è motore di crescita e di comunità, e il Biancospino Music Festival ne è la dimostrazione concreta”.

Fondamentale il contributo dei partner: Fondazione Perugia, Associazione Blanc, Istituto Casimiri, Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, Associazione Musica Nova Gubbio, Associazione Amici del Germoglio e Polo Museale cittadino. Una rete di collaborazioni che ha permesso di costruire un evento di grande qualità e di forte impatto sociale.

Il direttore artistico Riccardo Pes ha espresso profonda soddisfazione per la risposta del pubblico e per la riuscita della rassegna. “Le prime edizioni sono sempre una sfida – ha spiegato – ma la partecipazione e l’entusiasmo hanno dimostrato che la direzione intrapresa è quella giusta. Questo festival ha delineato un percorso chiaro anche per il futuro”.

Il Biancospino Music Festival non è stato solo una serie di concerti, ma un vero e proprio progetto di comunità. Ha unito istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, creando un tessuto culturale condiviso che rafforza l’identità di Gualdo Tadino come polo culturale dell’Umbria. La manifestazione ha dimostrato come la musica possa diventare strumento di coesione sociale, capace di generare bellezza e di valorizzare il patrimonio locale.

La riuscita di questa prima edizione apre la strada a un futuro di continuità. L’Amministrazione comunale ha già annunciato l’intenzione di rendere il festival un appuntamento fisso nella programmazione culturale della città. L’obiettivo è consolidare il legame tra musica e territorio, offrendo ogni anno nuove occasioni di incontro e di crescita.

Il Biancospino Music Festival ha lasciato un segno profondo, non solo per la qualità artistica delle proposte, ma anche per la capacità di coinvolgere la comunità e di trasformare la città in un grande palcoscenico.