Un inno all’amore poetico: Saffo debutta alla Rocca Flea di Gualdo

“Gualdo è Donna” celebra la madre della poesia al femminile

La rassegna teatrale “Gualdo è Donna”, promossa dal Comune di Gualdo Tadino insieme al Polo Museale e con il sostegno della Fondazione Perugia, porta in scena una prima nazionale dedicata a una delle figure più affascinanti della cultura antica. Mercoledì 20 agosto, nel parco della Rocca Flea, andrà in scena lo spettacolo “Saffo, Musa Divina”, produzione che rende omaggio alla poetessa di Lesbo, universalmente riconosciuta come la prima interprete dell’eros femminile e autrice di versi destinati a influenzare profondamente la tradizione letteraria occidentale.

Lo spettacolo è ideato da Melania Giglio, Daniele Salvo e Daniele Gelsi. Sul palco, la stessa Giglio insieme a Francesca Sparacino interpreteranno un testo che esplora l’amore e la passione come chiavi di accesso a una conoscenza autentica e universale. La regia porta la firma di Daniele Salvo, mentre la parte visiva è affidata ai costumi realizzati dal maestro gualdese Daniele Gelsi.

La scelta di Gelsi aggiunge un valore simbolico al debutto nazionale. Sarto, tagliatore e costumista, ha maturato la propria esperienza collaborando con maestri come Danilo Donati e Anna Anni, fino a fondare il proprio atelier “Gelsi Costumi d’Arte”. Le sue creazioni hanno impreziosito spettacoli e produzioni teatrali di grandi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido, consolidando una reputazione che unisce precisione artigianale ed eleganza artistica.

L’allestimento prevede inoltre l’accompagnamento di musiche e canti dal vivo, concepiti per evocare l’atmosfera arcaica e coinvolgente che circondava i versi di Saffo. Una scelta che contribuisce a trasportare lo spettatore in un universo poetico senza tempo, dove l’intensità dei sentimenti espressi dalla poetessa greca continua a risuonare con forza. Già in età classica, infatti, i suoi carmi erano ritenuti talmente incisivi da spingere figure come Solone a dichiarare il desiderio di impararli a memoria e conservarne l’essenza come ultima eredità.

“Gualdo è Donna” nasce con l’intento di celebrare la centralità del contributo femminile nel mondo dell’arte, della letteratura e della cultura. Dopo le precedenti iniziative, “Saffo, Musa Divina” rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire una voce che ha superato i millenni con la forza della sua originalità.

Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è fissato a 10 euro, acquistabile presso il Museo Civico Rocca Flea, aperto in orario mattutino dalle 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero di telefono 347 7541791. In caso di maltempo, l’appuntamento verrà spostato al Teatro dei Salesiani, garantendo comunque la realizzazione della prima nazionale.

La rassegna si avvia alla conclusione con l’ultimo appuntamento previsto per il 24 agosto. A chiudere il programma sarà lo spettacolo “A letto dopo carosello” di Michela Andreozzi, che segnerà l’epilogo di un cartellone dedicato alla valorizzazione della creatività e della presenza femminile nel panorama culturale.

Con “Saffo, Musa Divina”, Gualdo Tadino si appresta dunque ad accogliere una produzione che intreccia mito, storia e teatro contemporaneo, ribadendo la centralità della poetessa di Lesbo come figura simbolica e immortale della poesia d’amore.