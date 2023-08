Camion perde gasolio dopo incidente, distrutta pensilina abitazione

Un incidente stradale è avvenuto nella località di Ferba di Scheggia alle ore 9:30. Nel corso dell’incidente, si è verificata una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio di un camion. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Gubbio, i vigili urbani di Gualdo Tadino e i Carabinieri.

Durante l’incidente, la pensilina d’ingresso di un’abitazione situata lungo la strada è stata travolta. Fortunatamente, al momento dell’arrivo dei soccorsi, l’autista del camion si trovava già fuori dal mezzo. Nonostante ciò, per precauzione, è stato affidato ai sanitari del servizio 118 e trasportato all’ospedale di Branca per accertamenti medici.

Le squadre di soccorso hanno lavorato per contenere la fuoriuscita di gasolio e per garantire la sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e i vigili urbani, hanno svolto le operazioni necessarie per regolare il traffico e gestire la situazione in modo sicuro.

L’incidente ha causato danni alla struttura dell’abitazione, ma grazie all’intervento rapido delle squadre di emergenza, è stato possibile limitare i danni e prevenire ulteriori conseguenze.

La strada statale 3 “Flaminia” è stata chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 210 per consentire le operazioni di recupero e per la bonifica del piano viabile. Il traffico proveniente dal versante marchigiano e da Scheggia in direzione Fossato di Vico è stato deviato sulla SR298 in direzione Gubbio per proseguire sulla SS219 e quindi immettersi sulla SS318 Perugia-Ancona. Viceversa, il traffico proveniente da Fossato di Vico/SS318 in direzione Marche/Scheggia è stato deviato sulla SS219 e successivamente sulla SR298.