Gubbio rafforza i gemellaggi internazionali a Wertheim

Progetti comuni e focus sui giovani nel meeting europeo 2025

Il Comune di Gubbio ha preso parte all’International Business Meeting 2025 svoltosi a Wertheim, in Germania, dal 1° al 5 ottobre, insieme a cinque città gemellate europee. L’iniziativa, evidenzia la fonte autrice del comunicato, il Comune di Gubbio, ha consolidato un percorso di cooperazione internazionale che guarda agli appuntamenti del 2026, anno in cui si celebreranno il decennale del gemellaggio con Szentendre e il ventennale con Wertheim.

Alla guida della delegazione eugubina l’assessore allo Sviluppo Economico, Micaela Parlagreco, affiancata dalle rappresentanti dell’Associazione Gemellaggi di Gubbio, Mariella Baldinelli e Barbara Bettelli, impegnate nei tavoli di confronto dedicati a cultura, turismo, sport e sviluppo economico. Durante i lavori, Gubbio ha presentato quattro progetti mirati a favorire la partecipazione delle nuove generazioni, oltre alla candidatura per ospitare una futura edizione del Business International Youth Festival, evento pensato per promuovere lo scambio tra i giovani delle città gemellate.

L’assessore Parlagreco ha espresso soddisfazione per l’accoglienza riservata alle proposte italiane, sottolineando che Gubbio continua a essere un riferimento stabile nel panorama delle relazioni internazionali. “Il gemellaggio – ha dichiarato – è una risorsa viva e concreta, capace di tradursi in occasioni di crescita culturale e sociale per le nostre comunità e per i giovani che ne rappresentano il futuro”.

Nel corso dell’incontro, la delegazione eugubina ha inoltre confermato la partecipazione del Comune a una serie di progetti congiunti che rafforzeranno la rete di cooperazione tra i partner europei. “Proseguire su questa strada – ha aggiunto Parlagreco – significa investire nel dialogo e nella formazione, creando nuovi spazi di confronto e opportunità di crescita condivisa.”

Particolarmente significativa la presenza degli studenti dell’IIS Cassata-Gattapone e del Liceo Artistico Mazzatinti, accompagnati dalle docenti Maria Mastrangeli e Antonella Capponi. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo ai laboratori di break dance, graffiti e beat boxing, confrontandosi con coetanei provenienti da Huntingdon, Godmanchester e Szentendre. L’esperienza, vissuta in un contesto multiculturale e creativo, ha rappresentato per loro un’occasione di formazione diretta e di sperimentazione delle proprie capacità artistiche.

Il meeting ha confermato l’importanza dei gemellaggi come strumento di diplomazia culturale, capace di unire le città europee attraverso progetti concreti e relazioni durature. La partecipazione di Gubbio ha testimoniato la volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare i legami storici con le città partner e di promuovere un modello di collaborazione fondato su scambio, innovazione e inclusione.

La tappa di Wertheim si è conclusa con l’impegno condiviso di tutte le delegazioni a proseguire nel cammino comune, valorizzando i risultati raggiunti e ponendo al centro delle iniziative future i giovani come ambasciatori di un’Europa sempre più unita e solidale.

Con questa partecipazione, Gubbio ribadisce la propria vocazione internazionale e la capacità di tradurre i rapporti di gemellaggio in azioni concrete di sviluppo, dialogo interculturale e partecipazione civica.