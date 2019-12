Costituzione di parte civile degli Enti, l’11 dicembre corso a Villa Umbra

PERUGIA – La costituzione di parte civile delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica esercitata in sede penale sarà il tema al centro del seminario gratuito in programma mercoledì 11 dicembre a Villa Umbra.

Il corso intitolato “La costituzione di parte civile delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica nel processo penale”, organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con il riconoscimento di 3 crediti formativi in diritto processuale penale.

Introdurrà i lavori: Alberto Naticchioni, Amministratore e responsabile scientifico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica che ha ribadito “come sia importante per gli Enti Pubblici conoscere compiutamente la procedura di costituzione di parte civile in sede penale e le conseguenze della procedura per i procedimenti nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici”.

Relatore della giornata formativa: Francesco Compagna, avvocato penalista, professore di diritto penale presso l’Università Internazionale degli studi di Roma. Compagna approfondirà numerosi temi, dai profili di ammissibilità della costituzione di parte civile ai danni risarcibili, dalle preclusioni processuali ai poteri processuali della Pa costituitasi parte civile, dal rimborso delle spese legali della Pubblica Amministrazione in presenza di costituzione in sede penale di parte civile ai riti speciali, ai rapporti tra processo penale, processo civile e processo contabile.