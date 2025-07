Basket U20, due test a Gubbio prima dell’Europeo in Portogallo

La Nazionale Italiana Femminile Under 20 di basket si prepara alle sfide europee disputando due amichevoli con il Belgio alla Palestra Polivalente di Gubbio il 25 e 26 luglio alle 18.00, completando il ciclo di test iniziato con la doppia vittoria contro la Slovenia. Il gruppo guidato da Giuseppe Piazza è in raduno nella città umbra dal 12 luglio e rimarrà fino al 30 luglio per rifinire la preparazione in vista del Campionato Europeo Under 20, che prenderà il via a Matosinhos in Portogallo il 2 agosto.

Le Azzurre affronteranno la Polonia nel debutto del girone D alle 21.30, seguite dal match contro la Repubblica Ceca il 3 agosto alle 19.00, per chiudere la fase iniziale contro i Paesi Bassi alle 14.00 del 4 agosto. Lo scorso anno l’Under 20 italiana, con Piazza in panchina, ha conquistato il bronzo europeo, con Matilde Villa inserita nel miglior quintetto del torneo, confermando l’alto livello di competitività del gruppo in vista della nuova avventura continentale.

Durante la permanenza a Gubbio, la Nazionale ha ricevuto l’accoglienza istituzionale a Palazzo Pretorio il 15 luglio con il saluto del Vice Sindaco Francesco Gagliardi e dell’Assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, insieme al Presidente FIP Umbria Gianni Antonelli e al Presidente del Basket Gubbio Pierangelo Belbello. Il raduno si svolge grazie al sostegno del Comitato Umbro della Federazione Italiana Pallacanestro e alla collaborazione dell’AD Basket Gubbio, garantendo le migliori condizioni di lavoro in vista dell’impegno internazionale.

Le prime amichevoli disputate con la Slovenia il 18 e 19 luglio hanno visto l’Italia prevalere 70-63 e 54-53 in due gare combattute, fornendo a Piazza utili indicazioni sullo stato della squadra. Le sfide con il Belgio saranno l’ultimo banco di prova per testare condizione fisica, intesa e strategie, preparando il gruppo alle sfide contro avversarie di alto livello nel torneo continentale, con l’obiettivo di confermare la competitività della Nazionale Femminile Under 20 e puntare a un nuovo risultato di prestigio in Europa.