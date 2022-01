Tempesta di neve, tre persone bloccate sul Monte Cucco

Tre persone bloccate sul Monte Cucco sono state soccorse dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana. La neve, caduta in alcune zone dell’Umbria, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in particolare la squadra di Gaifana, nel tardo pomeriggio, è intervenuta sul monte Cucco in località Val di Ranco (Sigillo), per recuperare un’autovettura al cui interno si trovavano tre persone. Intervento difficoltoso per un abbondante nevicata in quota che si è risolto mettendo in sicurezza l’autovettura e i suoi occupanti.