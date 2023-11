Truffa Online: due 40enni denunciati dai Carabinieri di Nocera Umbra

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno recentemente denunciato due individui di 40 anni, uno residente a Firenze e l’altro nel Regno Unito, per presunta truffa online. La vittima, che cercava di acquistare mangime per cani attraverso un popolare motore di ricerca, è incappata in un annuncio che sembrava conveniente e sicuro.

Dopo essersi registrato sul sito, che sembrava essere stato creato da un’azienda legittima, l’acquirente ha effettuato l’acquisto e ha proceduto con il pagamento tramite bonifico. Tuttavia, non ha mai ricevuto la merce ordinata. Dopo aver denunciato l’incidente, i Carabinieri hanno avviato un’indagine e hanno scoperto che il sito web era stato creato appositamente per la truffa. Anche se l’azienda esisteva realmente, le informazioni relative alla sede legale, alla Partita Iva e ai dettagli per i pagamenti non corrispondevano a quelli dell’azienda reale.

L’indagine ha rivelato che i due presunti truffatori avevano creato una serie di aziende fittizie, simili a scatole cinesi. Inoltre, avevano messo online siti web intestati a aziende realmente esistenti, promuovendo la vendita di vari prodotti a prezzi vantaggiosi. L’analisi dei flussi finanziari relativi ai conti correnti delle aziende fittizie e l’interrogatorio di testimoni hanno permesso di identificare i due soggetti.

L’indagine ha anche rivelato che gli stessi individui erano stati responsabili di truffe simili in passato, colpendo vittime in tutto il territorio nazionale. Questi casi erano stati oggetto di interesse anche per la trasmissione televisiva “Striscia la Notizia”. Questo caso sottolinea l’importanza di fare attenzione quando si effettuano acquisti online e di segnalare qualsiasi sospetto di truffa alle autorità locali.