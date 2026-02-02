Efficientamento energetico: 820mila euro per opere strategiche

Nuovi interventi finanziati nel comune di Gualdo Tadino

Un nuovo impulso alla modernizzazione delle strutture pubbliche arriva per il Comune di Gualdo Tadino, che ha ottenuto un finanziamento di 820mila euro destinato a interventi di efficientamento energetico. La conferma è giunta da SNAM Rete Gas S.p.A., che ha accolto la richiesta presentata dall’amministrazione nell’ambito delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste dalla normativa nazionale.

Risorse mirate a edifici di forte valore pubblico

Il contributo permetterà di avviare interventi su immobili considerati strategici per la vita sociale ed educativa della città. Le opere interesseranno l’EASP, struttura dedicata a servizi socio-sanitari, la Base Scout “La Colonia”, punto di riferimento per attività educative e aggregative, e la palestra della Scuola Media “Franco Storelli”, utilizzata quotidianamente da studenti e associazioni sportive.

L’obiettivo è migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ridurre i consumi e rendere più sostenibili gli spazi frequentati dalla comunità, con un impatto diretto sulla qualità dei servizi e sulla gestione delle strutture.

Un percorso avviato nei mesi scorsi

Il via libera di SNAM è arrivato dopo un confronto avviato nei mesi precedenti, legato agli interventi infrastrutturali che interesseranno il territorio comunale. La società ha confermato la disponibilità a riconoscere il contributo come misura di compensazione ambientale, dando così seguito alla richiesta formale trasmessa dal Comune.

Benefici concreti per ambiente e funzionalità

Il finanziamento consentirà di programmare interventi mirati, capaci di generare vantaggi sia dal punto di vista energetico che funzionale. Le opere previste miglioreranno l’efficienza degli edifici, riducendo sprechi e costi di gestione, e contribuendo a una maggiore sostenibilità complessiva delle strutture pubbliche.

Conferenza stampa in arrivo per illustrare i dettagli

Nelle prossime settimane verrà convocata una conferenza stampa congiunta tra Comune e SNAM per illustrare nel dettaglio la distribuzione delle risorse, le modalità operative e il cronoprogramma degli interventi.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato il valore del risultato ottenuto, evidenziando come la capacità di intercettare risorse esterne rappresenti un’opportunità concreta per il territorio e per la crescita della città. Un investimento che punta a rafforzare la qualità dei servizi pubblici e a promuovere una gestione più sostenibile delle strutture comunali.